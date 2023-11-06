الشيخ إبراهيم رضا: الدين اليهودي برىء من ما يحدث فى غزة

أعرب الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، عن استنكاره لما يتعرض له قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واصفا اليهود بأنهم عصابات إجرامية ترعاها دول متآمرة على المنطقة العربية.

وقال رضا، في لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، إن اليهود يتبعون عقيدة التلمود، التي تزعم أنهم شعب الله المختار، وأن إسرائيل هي دولة بلا حدود، وأنهم يحق لهم قتل وسرقة واعتداء على غيرهم من البشر.

وأضاف رضا، أن هذه العقيدة لا علاقة لها بنبي الله موسى عليه السلام، الذي أوصى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن اليهود الحاليين خالفوا كل ما جاء به، وأن تفسير التلمود عنصري ومنحاز.

وأشار رضا، إلى أن هناك بعض اليهود الذين يدركون حقيقة ما يحدث في فلسطين، ويطالبون بالخروج منها، لأنها ليست أرضهم، وأن ما يحدث هو مخطط مخابراتي صهيوني، يهدف إلى بناء عقيدة مزورة غير العقيدة الإسلامية.

وتابع رضا، أن ميثاق الأمم المتحدة يبيح للشعوب المحتلة القيام بعمليات فدائية للدفاع عن أرضها، وأن الله تعالى يختبر المسلمين بما يحدث في غزة الآن، وأنه سينتقم من الظالمين وينصر المظلومين.

ودعا الشيخ إبراهيم رضا، المسلمين إلى التمسك بالعقيدة الإسلامية الصحيحة، والوقوف صفًا واحدًا في وجه العدوان الإسرائيلي، والتضامن مع أهل غزة والمسجد الأقصى، والدعاء لهم بالنصر والفرج.