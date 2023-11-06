الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الشيخ إبراهيم رضا: اليهود الذين يحتلون فلسطين اليوم ليسوا يهودًا حقيقيين

الشيخ إبراهيم رضا
الشيخ إبراهيم رضا

كشف الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، عن حقيقة تعامل اليهود مع الرسول عليه السلام وما فعلوه من خيانة وتآمر ومحاولات لقتله.

وقال رضا، في لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، إن اليهود كانوا يعاهدون الرسول عليه السلام وينقضون عهودهم ويتحالفون مع أعدائه، مشيرًا إلى أن ذلك حدث في غزوة الأحزاب التي حاصر فيها المشركون واليهود المدينة المنورة.

وأضاف أن اليهود حاولوا قتل النبي أكثر من مرة، ومن أبرزها محاولتهم وضع السم في الطعام الذي أهدوه له، لكن الله سبحانه وتعالى حماه من مكرهم، وأشار إلى أن الله لعن اليهود وكتب عليهم الشتات في الأرض والذل والمهانة.

وتابع الشيخ إبراهيم رضا أن اليهود الذين يحتلون فلسطين اليوم ليسوا يهودًا حقيقيين، بل هم عبارة عن مجموعة من العصابات المنظمة التي لا تمت لليهودية الصحيحة بصلة، وأنهم يقومون بسرقة الأراضي وذبح الأطفال وقتل الأبرياء، مؤكدًا أن القتل عادة صهيونية قديمة حيث قاموا بقتل الأنبياء في السابق.

ودعا إلى مواجهة هذا العدو الغاشم بكل الوسائل الممكنة والتمسك بالقدس والمسجد الأقصى.

علماء الأزهر الشريف اليهود الرسول المدينة المنورة فلسطين المسجد الأقصى القدس

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