الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أيمن الرقب: الاحتلال يهدف إلى إزاحة سكان شمال غزة للجنوب

الدكتور أيمن الرقب
الدكتور أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الوضع في قطاع غزة يتدهور يومًا بعد يوم، بسبب العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف البنية التحتية والمدنيين.

وأوضح الرقب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، أن الاحتلال قطع الاتصالات عن غزة، وفصل شمال القطاع عن جنوبه، ونشر قواته في الشمال الغربي، وسعى إلى التوغل في اتجاه الساحل.

وأضاف أن الهدف من هذه الخطوات هو إجبار سكان شمال غزة على النزوح إلى الجنوب، وتقسيم القطاع إلى مناطق معزولة.

وطالب الرقب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي، وحماية الشعب الفلسطيني، ودعم المقاومة التي تواجه الاحتلال بشجاعة وصمود، كما أشاد بالتضامن العربي والإسلامي مع غزة، والمساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع رغم الحصار.

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