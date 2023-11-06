الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

بينهم مسئول فلسطينى.. وزير الخارجية يعقد اجتماعين مهمين غدًا

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

يعقد وزير الخارجية سامح شكري، غدًا الثلاثاء، اجتماعين مهمين، حول تطورات التصعيد في قطاع غزة المحاصر.

ويستقبل سامح شكري، صباح الغد، فولكر ترك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في مقر وزارة الخارجية بماسبيرو.

وكذلك، يستقبل وزير الخارجية، بجبريل الرجوب أمين سر الحركة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، ورئيس المجلس الفلسطيني الأعلى للشباب والرياضة.

ومن المقرر أن تتركز المباحثات على تطورات التصعيد العسكري في غزة، والأوضاع الإنسانية غير المسبوقة والمآساوية التي يعيشها الفلسطينيون جراء القصف الإسرائيلي العنيف، وانقطاع إمدادات الكهرباء والوقود، وعدم وجود مياه صالح للشرب أو غذاء.

ويؤكد وزير الخارجية ضرورة العمل علي وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني باستدامة وبكميات تناسب احتياجاته دون أية عراقيل.

كذلك يشدد على أن مصر ترفض أي مخطط للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، ورفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية. 

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