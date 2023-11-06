الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن من 10 سنوات حتى المؤبد لأربعة أشقاء قتلوا مواطنًا بسوهاج

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصدر اليوم شقيقين بالسجن المؤبد، كما عاقبت شفيقيهما  بالسجن 10 سنوات لاتهامهم بقتل المجنى مواطنا رميا بالرصاص  من سلاح ناري في مركز ساقلته.

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إحالة عامل خردة خطف فتاة واعتدى عليها جنسيًا فى الجيزة لـ"الجنايات"

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه، بعد إطلاق النار عليه من أسلحة آلية، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

تم تشكيل فريق بحث وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة فى مشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات بينهم، فقاموا بإطلاق النار عليه من أسلحة آلية، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج السجن المؤبد المستشار حمدى عبد العزيز رئيس المباحث مركز ساقلتة

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