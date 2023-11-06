محمد إسماعيل لـ"الدستور": افتتاح مشروع تطوير مستشفى الكهرباء بالإسماعيلية يونيو المقبل

كشف الدكتور محمد إسماعيل رئيس شركة الخدمات الطبية للعاملين في الكهرباء عن خطة التوسعات والتطوير التي تتبعها الشركة لتناسب جميع العاملين في وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة لها، قائلًا إنه في منتصف 2024 سيتم افتتاح مشروع تطوير مستشفى الكهرباء في الإسماعيلية ورفع كفاءته؛ ليستوعب 60 سريرا بدلا من 20 ودخوله مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأضاف إسماعيل في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن لدينا خطة لإنشاء عيادات تخصصية في 3 محافظات وهي (البحيرة، وبني سويف، وسوهاج)، كما أننا نستهدف أيضا تطوير الدور الأول بمستشفي الكهرباء الرئيسية في ألماظة.

وسبق أن صرح بأن الشركة تستهدف تنفيذ خطة استثمارية تبلغ 340 مليون جنيه تمول ذاتيا، وأن الشركة لديها أجور للعاملين التابعين لها في جميع أنحاء الجمهورية تبلغ 450 مليون جنيه سنويًا.