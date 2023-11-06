ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة فى ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28526 طنا تشمل: 4331 طن يوريا و1500 طن كسب صويا و2265 طن جبس معبأ و13952 طن كلينكر و4179 طن أسمنت معبأ و1233 طن رمل، و350 طن ملح معبأ، و716 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32501 طن تشمل: 6809 طن خردة و1126 طن خشب زان و6291 طن فول و997 طن حديد و4697 طن ابلاكاش و12581 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 930 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 274 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4871 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 72085 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 423497 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2567 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبوراضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4787 شاحنة.