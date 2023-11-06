الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة الفلسطينية: الاحتلال قصف كل مستشفيات قطاع غزة

غزة
غزة

قال د.منير البرش، مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال قصف كل مستشفيات قطاع غزة.

وأضاف أن الاحتلال قصف مستشفى الرنتيسي للأطفال ومستشفى النصر للأطفال ومستشفى العيون ومستشفى الصحة النفسية.

وأوضح أن الاحتلال وجه صاروخًا تحذيرًا على سطح مستشفى الشفاء، ووقع على مبنى القدس، ما أدى إلى استشهاد سيدة وطفل.

وأشار إلى أن الاحتلال يمعن في القتل بوتيرة كبيرة في كل مناطق قطاع غزة خلال العدوان المستمر.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ شهر كامل، ما أسفر عن استشهاد أكثر من عشرة آلاف فلسطيني.

ولوحظ في الساعات الماضية، أن جيش الاحتلال يكثف من غاراته على المستشفيات سواء بشكل مباشر أو في محيطها، وذلك بعدما ساق إدعاءاتها بأن المقاومة الفلسطينية تستخدمها لأغراض عسكرية، وهو ما دحضته المقاومة.

منير البرش الصحة الفلسطينية الاحتلال غزة قطاع غزة القدس جيش الاحتلال

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