مظاهرات ضد نتنياهو وحكومته بسبب فشله.. مذيعات "الستات ما يعرفوش يكدبوا" توضح التفاصيل

قالت الإعلامية هبة الأباصيري، إن الأوضاع في غزة لا ترضي أي إنسان، لافتة إلى أن الآلاف من الإسرائيليين خرجوا وتظاهروا أمام وزارة الدفاع في تل أبيب يطالبون بإطلاق سراح المحتجزين في غزة، كما أنهم حاصروا منزل رئيس الوزراء وكسروا الكثير من الحواجز يطالبون باستقالته وتقديمه للمحاكمة في ظل الضغوط المتزايدة على نتنياهو وفشله أمام المقاومة الفلسطينية رغم قصفه المستمر هو وجيشه المجرم لقطاع غزة منذ 29 يومًا وحتى اللحظة على الرغم من سقوط أكثر من 9 آلاف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء ورغم سقوط آلاف الجرحى والمصابين.

ومن جانبها قالت الإعلامية منى عبدالغني، خلال تقديمها برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، أن السحر بدأ ينقلب على الساحر، لافتة إلى أن آلاف المتظاهرين في إسرائيل تظاهروا ضد نتنياهو منددين بما وصفوه بالفشل الذريع في حق الجيش الإسرائيلي.

وقالت الإعلامية إيمان عزالدين: "إسرائيل زي الفاشل إللي بيسدد أجوال في نفسه، أول مرة إسرائيل تسجل هذا الكم من الخسائر على كل المستويات، من خسائر سياسية وتخلي بعض الدول عنها، كما أن كم الأسرى والرهائن والقتلى والمصابين في صفوف المدنيين الإسرائيليين لأول مرة يحدث في التاريخ، بالإضافة إلى 2400 لاجئ وهي المرة الأولى في التاريخ، معقبة: "المظاهرات في الشارع الإسرائيلي سيكون لها ضغط وأن الحكومة الإسرائيلية من الممكن أن تشهد تغييرًا كبيرًا جدًا".