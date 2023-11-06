استخراج صحيفة أحوال معلم 2023.. إليك الخطوات

ننشر للمعلمين والمعلمات خطوات استخراج صحيفة أحوال معلم 2023، حيث يبحث الكثيرين عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، حيث اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كيفية استخراج صحيفة أحوال معلم، وهو ضمن الخدمات التي تقدمها للمعلم/ة.

و نستعرض لكم خلال السطور التالية خطوات ورابط استخراج صحيفة أحوال معلم 2023.

رابط استخراج صحيفة أحوال معلم 2023

وفي هذا الإطار، يستطيع المعلمين والمعلمات استخراج صحيفة أحوال معلم 2023 من خلال الدخول على نظام إدارة الموارد البشرية المتعلقة ببيانات المعلمين والإداريين عبر الرابط التالي:

https://teacher.emis.gov.eg/login

خطوات استخراج صحيفة احوال معلم 2023

وفي هذا الصدد، نقدم لكم خطوات طباعة واستخراج صحيفة أحوال معلم 2023، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1": كتابة الكود الخاص به من خلال الأيقونة الخاصة به «كود المعلم».

الخطوة الثانية "2": إدخال الرقم القومي.

الخطوة الثالثة "3": إدخال الرقم السري الخاص بالمعلم، لتظهر على الفور أمام المعلم صحيفته مدون بها كافة البيانات.

الخطوة الرابعة "4": الضغط على أيقونة “طباعة”، حتى يتم طباعتها.

المنصة التعليمية للتواصل “Edmodo”

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أتاحت من خلال موقعها الرسمي البيانات الخاصة بالمعلمين للتواصل مع طلابهم عبر المنصة التعليمية للتواصل “Edmodo”.

ويستطيع الطلاب من خلال المنصة التواصل بأمان مع المعلمين، وتدعم التعاون عن بعد، لذ فقد تم إنشاء حساب خاص للمعلم لتسهيل وتيسير العملية التعليمية.

أهمية صحيفة أحوال معلم 2023

وفي هذا الجانب، جاءت أهمية صحيفة أحوال معلم كونها تحتوي على العديد من المعلومات والبيانات التي تكون ذات أهمية كبيرة للمعلمين، وتتمثل فيما يلي:

• جهة العمل المرحلة.

• الإدارة التعليمية التابع إليها المعلم.

• الرمز الخاص بالمعلم.

• الرقم القومي الذي يخص المعلم.

• اسم المدرس كاملا كما هو في بطاقة الرقم القومي.

• تاريخ ميلاد المعلم.

• الديانة التي يعتنقها المدرس.

• محل إقامة المعلم.

• الحالة الاجتماعية الخاصة بالمعلم.

• رقم هاتف المعلم.

• الدرجة الوظيفية التي وصل إليها المعلم حتى وقتنا هذا.

• التاريخ الذي تم فيه تعيين المدرس في المدرسة.

• رقم القرار المعين.

• تاريخ قرار تعيين المعلم في منصبه الحالي في المدرسة.

• الموقف الخاص بالعمل.

• التاريخ الذي تم فيه استلام الوظيفة.