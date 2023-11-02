الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

رابط شغال.. صحيفة أحوال معلم 2023 بالرقم القومي وبالاسم فقط

صحيفة أحوال معلم
صحيفة أحوال معلم 2023

نقدم لكم رابط صحيفة أحوال معلم 2023 بالرقم القومي وبالاسم فقط، حيث تصدرت محركات البحث العالمي «جوجل»، ومواقع السوشيال ميديا، من قبل مجموعة كبيرة من المعلمين والمعلمات بجميع محافظات جمهورية مصر، وذلك للحصول علي معلومات صحيفة أحوال معلم 2023 وخطوات الاستعلام.

ولذلك نستعرض لكم رابط صحيفة أحوال معلم 2023 بالرقم القومي وبالاسم فقط.

الأكاديمية المهنية للمعلمين 2023

وفي هذا الإطار، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الرابط الإلكتروني الرسمي للاستعلام عن صحيفة أحوال معلم، وذلك من خلال موقع الأكاديمية المهنية الرسمي للمعلمين التالي:
http://teacher.emis.gov.eg/.

رابط صحيفة أحوال معلم 2023 بالرقم القومي وبالاسم فقط

وفي هذا الصدد، يمكن المعلمين والمعلمات التعرف علي خطوات الاستعلام عن صحيفة أحوال معلم 2023 بشكل إلكتروني، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1": تسجيل الدخول عبر الرابط الإلكتروني عبر موقع الأكاديمية المهنية الرسمي من خلال الرابط التالي:
http://teacher.emis.gov.eg/.
الخطوة الثانية "2": تظهر أمامك أيقونة تسجيل الدخول للموظف او المدرس.
الخطوة الثالثة "3": كتابة كود المعلم.
الخطوة الرابعة "4": ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقم.
الخطوة الخامسة "5": تسجيل كلمة السر الخاصه به.

طباعة صحيفة أحوال معلم.. إليكم التفاصيل

طباعة صحيفة أحوال معلم pdf

وفي هذا الجانب، يستطيع للمعلمين والمعلمات طباعة صحيفة أحوال معلم بصيغة pdf، من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانات المدرس أو الموظف الإلكتروني.
الخطوة الثانية: كتابة الكود الخاص بالمعلم.
الخطوة الثالثة: كتابة الرقم القومي للمعلم.
الخطوة الرابعة: كتابة السر الخاصة بالمعلم.
الخطوة الخامسة: الضغط على اختيار تسجيل الدخول.
الخطوة السادسة: وبعدها سوف تجد كل التفاصيل بيانات المعلم.
الخطوة السابعة: الضغط على تحميل.
وأخيرًا سوف يتم تحميلها علي جهازك في ملف pdf بي دي اف، ثم افتح ملف ال pdf بي دي اف والضغط علي طباعة.

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رابط صحيفة أحوال معلم 2023 بالرقم القومي أو بالاسم

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