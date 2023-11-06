الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

"اسأل استشير".. مبادرة إنسانية للدكتور إسلام لملوم لعلاج مشاكل الأسنان

إسلام لملوم
إسلام لملوم

أطلق الدكتور إسلام لملوم، أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان، مبادرة "اسأل استشير" عبر صفحته علي الانترنت.

وقال إسلام لملوم، إن هذه المبادرة مجانية لمعرفة مشاكل الأسنان وحلولها والرد علي تساؤلات المرضي بسبب جائحة كورونا والحفاظ علي التباعد الاجتماعي قدر المستطاع.

وأكد أن هناك كثير من المرضي يذهبون لأطباء الأسنان للاستفسار والاطمئنان علي صحة أسنانهم، وهذا يؤدي بشكل كبير علي الازدحام فبهذه المبادرة يمكن المريض أن يتحدث مع الطبيب ومعرفه أن حالته تستعدي الذهاب للعيادة من عدمه.

وأشار أن في ظل هذه الظروف يجب الأخذ في الاعتبار من كل مخاطر الازدحام وعدم التباعد الاجتماعي، وانه من واجبه مساعده المجتمع والدولة في هذا الأمر.

الدكتور إسلام لملوم الأسنان أطباء الأسنان اسأل استشير

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