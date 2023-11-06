القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى عدة مدن بشمال إسرائيل

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن صفارات الإنذار تدوي في عدة مدن بشمال إسرائيل تحسبًا لإطلاق قذائف من لبنان.

كان عدنان منصور، وزير خارجية لبنان الأسبق، قد قال إن الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ما زالت محدودة ولم تتوسع بعد، موضحًا أن تصريح وزير التراث الإسرائيلي بشأن القنبلة النووية يؤكد امتلاك إسرائيل السلاح النووي.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن إسرائيل شرعت في قصف المستشفيات والمدارس ومراكز العبادة منذ بدء العدوان.