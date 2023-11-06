مدرب الزمالك المحتمل.. 4 مرشحين على رأسهم ثنائى درّبا الأبيض من قبل

بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك في وضع العديد من المرشحين، لخلافة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بعد إقالته من تدريب الفريق أمس.

وجاءت إقالة أوسوريو بعد الخسارة الثانية على التوالي في الدوري على حساب الصاعد حديثًا زد بهدفين لهدف.

وكانت إقالة أوسوريو ضمن قرارات نارية من مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب من ضمنها الاستغناء عن الثلاثي مصطفى الزناري، محمد صبحي وأحمد فتوح.

“الدستور” في التقرير التالي يستعرض أبرز المرشحين لتدريب الزمالك المتاحين في الوقت الحالي..

باتريس كارتيرون

المدرب الفرنسي والحالي لنادي أم صلال القطري دائمًا ما يرتبط اسمه بالزمالك، بعدما قدم فترة رائعة مع الأبيض في 2019-2020 و2021-2022 وتوج معهم بثلاثة ألقاب.

وكان كارتيرون قريبا من العودة للزمالك قبل تولي أوسوريو مهمة تدريب الفريق.

ويتولى كارتيرون تدريب النادي القطري في يونيو الماضي ويحتل المركز السادس في ترتيب الدوري القطري.

كريستيان جروس

واحد من الأسماء البارزة في تاريخ مدربين الزمالك، يظهر اسمه بقوة من جديد لتدريب النادي الأبيض الفترة المقبلة.

صاحب الـ 69 عامًا لا يدرب منذ أكثر من عامين ونصف بعدما ترك تدريب نادي شالكة الألماني في فبراير 2021.

وكان جروس في فترته مع الزمالك بموسم 2018-2019، نجح في تحقيق لقبي كأس الكونفيدرالية والسوبر السعودي المصري.

وحيد خليلوزيتش

صاحب الـ 71 عامًا واحد من الأسماء القوية والخبرة في مجال التدريب ولا يدرب حاليًا أي فريق منذ قرابة العام ونصف.

خليلوزيتش كان قد ترك تدريب منتخب المغرب في أغسطس 2022 وتولى بدلًا منه تدريب المنتخب المغربي وليد الركراكي.

المدرب البوسني كان قد ارتبط اسمه بقوة من قبل بالزمالك في عام 2019 وكان أيضًا قد ارتبط اسمه بتدريب منتخب مصر قبل تولي فيتوريا تدريب الفراعنة.

نبيل معلول

المدرب التونسي المخضرم صاحب الـ60 عامًا يظهر اسمه بقوة أيضًا لتدريب الأبيض الفترة المقبلة.

ولم يدرب أي فريق منذ مايو الماضي عندما ترك تدريب الترجي التونسي في ولاية ثالثة مع الفريق لم تكمل العام.

ورحب معلول في تصريحات له أمس بتدريب الزمالك، وأكد أنه لشرف كبير تدريب فريق مثل الأبيض.