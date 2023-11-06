بعد قرار عرضه للبيع.. فتوح يلغى متابعته لنادى الزمالك وشيكا يرد

قام أحمد فتوح، ظهير أيسر نادي الزمالك، بإلغاء متابعة جميع حساباته الخاصة بالنادي الأبيض على مواقع الصور الشهير "إنستجرام".

ويأتي ذلك بعد قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب، أمس الأحد، بإيقاف اللاعب وتجميده حتى نهاية الموسم، وعرضه للبيع مع تحويله للتحقيق، بسبب مغادرته معسكر الفريق المغلق، قبل مواجهة زد، دون الحصول على إذن من الجهاز الفني ورفضه العودة، وهو ما تسبب في هزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري نايل.

وفسر الجميع تصرف اللاعب بقرب انتقاله إلى نادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتحديدًا في شهر يناير 2024.

وفي السياق ذاته، رد شيكابالا قائد الزمالك الحالي، على تصرف أحمد فتوح، بإلغاء متابعته للظهير الأيسر أيضًا.

وارتبط اسم أحمد فتوح بالانتقال إلى نادي الأهلي الفترة المقبلة، من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر، وتوفير بديل قوي للتونسي الدولي علي معلول، الذي تراجع مستواه بشدة مؤخرًا.

وكان نادي الزمالك أصدر بيانًا أمس الأحد، جاء نصه كالتالي..

«إعلاء للقيم والثوابت الرياضية، التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي، ولن يتحول عنها لأي سبب، وفي ضوء ما ثبت بمذكرة الكابتن عبدالواحد السيد، مدير الكرة للفريق الأول، فإن اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة».

وتابع البيان: «وقرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وإحالتهم للتحقيق العاجل، وعرض نتيجة التحقيق على المجلس، طبقًا للوائح (الفيفا)، وعرض أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع، وتوجيه الشكر إلى أوسوريو، ومساعده، وكابتن مدحت عبدالهادي، وتعيين كابتن معتمد جمال مدربًا عامًا، وقائمًا بأعمال المدير الفني، لحين إعادة تشكيل الجهاز».

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس مصر (2022/2023)

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بيراميدز، في تمام السابعة مساء بعد غدٍ الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، في آخر مباريات دور نصف نهائي كأس مصر، والمؤجلة من الموسم الماضي (2022/2023).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس مصر (2022/2023)

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، يسبقها استوديو تحليلي عبر إحدى قناتي أون سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.