سامح الصريطي أبرز الحضور في جنازة ليلي صديق

شارك الفنان سامح الصريطي في تشييع جثمان ليلي صديق طليقه الفنان مدحت صالح من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بعد أن وافتها المنية اليوم الاثنين بعد صراع مع المرض.

وصل جثمان الراحلة ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح، مسجد مصطفى محمود لأداء صلاة الجنازة عليها، وحرص الفنان مدحت صالح على وداعها والصلاة عليها.

وتشيع جنازة الراحلة ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح، ووالدة المخرج أدهم مدحت صالح، بعد صلاة عصر اليوم الإثنين، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وذلك بعدما رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مع المرض، إذ تدهورت حالتها الصحية في الأيام الماضية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

من هي ليلي صديق؟



ليلى صديق ابنة يوسف صديق، أحد أهم الضباط الأحرار الذين صنعوا ثورة 23 يوليو، والذي كرمه الرئيس السيسي بمنحه قلادة النيل، وهي والدة المخرج ادهم الذي أنجبته من الفنان مدحت صالح.

نعى الفنان محمد صبحي، ليلى صديق، والدة المخرج أدهم مدحت صالح، ابن الفنان مدحت صالح، والتي وافتها المنية صباح اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض.

ونشر محمد صبحي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لـ ليلى صديق، وعلق عليها بقوله: «وداعًا ليلى يوسف صديق، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا أتمالك نفسي هذا الصباح عند معرفتي برحيلك.. كنتِ إنسانة رائعة وصديقة غاية في الوفاء والإخلاص».

وأضاف: «صداقة دامت أكثر من 30 عامًا وآخرها أسبوعان، أكتب لك رسائل وأتصل يوميًا.. ولا مجيب.. دعائي إلى الله أن يرحمك ويغفر لك ويدخلك فسيح جناته وللأسرة الصبر والسلوان».

وكشف الكاتب عبد الرحيم كمال، عن وفاة ليلى صديق، طليقة المطرب مدحت صالح، ووالدة المخرج أدهم مدحت صالح،، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال: “ماتت السيدة المحترمة الصديقة الراقية الغالية بنت الأكابر ليلي يوسف صديق، ماتت ابنة المناضل العظيم الكريمة المحبوبة الهانم ست الهوانم”.