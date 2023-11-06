"أدب الفروسية" في ندوة بدار الكتب والوثائق القومية.. الخميس

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة تحت عنوان "أدب الفروسية"، في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023، بقاعة الندوات بمقر الدار بكورنيش النيل.

ومن المقرر أن يتحدث فيها الدكتور أيمن فؤاد سيد، على أن يديرها الدكتور أحمد فؤاد باشا.

ويقوم على تنظيم الندوة مركز تحقيق التراث التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية بدار الكتب والوثائق والتي تضم عددا من المراكز المتخصصة وهى: مركز الترميم، مركز بحوث وتوثيق أدب الطفل، مركز تاريخ مصر المعاصر، ومركز الببليوجرافيا والحاسب الآلي.

دار الكتب والوثائق القومية تشارك في عدة معارض

مؤخرا شاركت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، في عدة معارض، ومن بينها معرض أكاديمية ناصر العسكرية للكتاب الذى افتتح يوم 29 أكتوبر الماضي، واستمر لمدة أسبوع، وذلك في مقر الأكاديمية بالدقي، وذلك بعدد من الإصدارات المهمة من بينها: "قناة السويس.. وثائق الحلم المصري"، "الدور الشعبى في حرب أكتوبر في الصحافة المصرية"، "مصر في قلب المعركة.. من وثائق حرب أكتوبر في الأرشيف المصري"، وكتاب "عاصفة على السويس".

فضلا عن مشاركة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في معرض الكتاب بجامعة المنصورة، والذي أقيم في مكتبة الجامعة، خلال الفترة من 22 أكتوبر إلى 1 نوفمبر الجاري، كما تشارك الهيئة في معرض المكتبة المركزية بجامعة الأزهر، الذي تم افتتاحه، واختتم أمس الأحد 5 نوفمبر 2023.

وتشارك دار الكتب والوثائق القومية بعدد كبير من إصداراتها بنسبة خصم 25% على جميع الإصدارات وتضم الكتب المشاركة إصدارات النشر العام والسلاسل المتخصصة الصادرة عن المراكز العلمية بالدار، بالإضافة إلى الدراسات الوثائقية والتاريخية المتنوعة.