الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد توقفها يومين.. وصول جرحى فلسطينيين من غزة لمعبر رفح البرى

معبر رفح البري
معبر رفح البري

أكد مدير الإعلام في معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وائل أبوعمر، منذ قليل، وصول عدد من سيارات الإسعاف إلى معبر رفح البري، تحمل عددًا من الجرحى برفقة الصليب الأحمر، تمهيدًا لمغادرة قطاع غزة.

وأوضح مدير إعلام معبر رفح أن سيارات الإسعاف ستنقل عددًا من الجرحى برفقة الصليب الأحمر إلى مصر.

وأضاف "أبوعمر"، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": تعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود أن معبر رفح البري مفتوح اليوم للأجانب والمصريين الذين وردت أسماؤهم في الكشوفات الأخيرة منذ 1 نوفمبر، فيما لن يتم السماح بالسفر لمن لم يرد اسمه في الكشوف حسب ما وردنا من الجانب المصري.

وأفادت مصادر مطلعة، في وقت سابق اليوم، بدخول 15 شاحنة مساعدات جديدة إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ليصل الإجمالي اليوم إلى 50 شاحنة.

وكانت مصادر أمنية مصرية أكدت، أمس، أن مصر أغلقت معبر رفح أمام الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية منذ يوم السبت الماضي، بسبب تعنت إسرائيل في إخراج المصابين للعلاج واستهداف سيارات الإسعاف، في مخالفة للاتفاق الذي تم التوصل له بشأن المعبر.

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متطوع بمعبر رفح: إدخال كافة المساعدات إلى غزة حلم كل المصريين

تفاصيل توقف إجلاء الأجانب والمصابين من معبر رفح

وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية، أمس، إن عمليات إجلاء حاملي جوازات السفر الأجنبية والجرحى من قطاع غزة إلى مصر توقفت، وسط اتهامات لإسرائيل بتقويض الاتفاق، الذي سمح بعبور الأجانب من معبر رفح مقابل خروج المصابين وإدخال المساعدات للقطاع.

وأوضحت وكالة بلومبرج الأمريكية، في تقرير لها، أن حركة حماس أكدت أيضًا أن إسرائيل قامت بتقويض اتفاق يسمح للأجانب وذوي الجنسية المزدوجة بالبدء في مغادرة قطاع غزة، مما يهدد بانهيار الاتفاق في ظل تسابق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرهما على إخراج مواطنيها من القطاع المحاصر من الجانب الإسرائيلي.

وقال أسامة حمدان، القيادى في حركة حماس، إن إسرائيل تستهدف سيارات الإسعاف، وتمنع الفلسطينيين الذين أصيبوا في الغارات الجوية الإسرائيلية من الخروج للعلاج في مصر.

فيما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته قصفت سيارة إسعاف تم تحديدها على أنها تستخدم من قبل نشطاء حماس وكانت في "منطقة قتال".

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القاهرة الإخبارية: جهود مكثفة من الهلال الأحمر لتفريغ المساعدات في الجانب الفلسطيني من معبر رفح

 

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