بعد عرض الحلقة الـ 1.. القائمة الكاملة لأبطال حكاية "روحي فيك"

عرضت مساء أمس الأحد، أولى حلقات حكاية "روحي فيك"، والتي تصدرت محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع السوشيال ميديا، خاصًة أنها تنضم لأنواع الرعب والإثارة، وهذا النوع جديد على الدراما المصرية، ما جذب انتباه الكثيرون من المشاهدين لمسلسل "55 مشكلة حب"، المأخوذ عن كتاب الدكتور مصطفي محمود.

ويرصد "الدستور" القائمة الكاملة لأبطال حكاية "روحي فيك" والذي يعرض عبر منصة واتش ات، وقنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، بشكل يومي من يوم الأحد وحتى الخميس.

الفنانة عائشة بن أحمد

تجسد الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، شخصية مهندسة ديكور وتدعي سحر نعمان، ومتزوجة من الفنان محمود نور، وتتعرض للكثير من الأحداث المختلفة والمرعبة داخل الفيلا التي تذهب إليها وتتصاعد الأحداث، تعيش سحر في حالة من التهيؤات التي تشغل بالها خاصًة بعد ظهور نسخة أخرى منها تحاوّل أن تصل إليها عدد من الرسائل.

الفنان نور محمود

يلعب الفنان نور محمود، شخصية رجل اسمه ثابت، ويعمل طبيب نفسي، ويعالج عدد من الأشخاص، ويحاوّل العودة لزوجته بكل الطرق بعد الإنفصال الذي تم بينهما.

الفنانة ريم رؤوف

تجسد الفنانة ريم رؤوف شخصية أطياف، وتعمل مربية في أحد المنازل، تحديدًا مربية للفنانة مؤمن نور ضمن أحداث الحكاية، كما أنها في بداية الحلقة الأولى قرأت الودع لكلٍ من ثابت وسحر.

منذر ريحانة

يظهر ضمن الأحداث بشخصية "المريض X"، ويعمل الدكتور ثابت الذي يجسد شخصيته الفنان نور محمود على علاجه وإخراجه من الأزمة النفسية التي يمر بها.

محمد عبد العظيم

يظهر الفنان محمد عبد العظيم بشخصية رجل كفيف واسمه سليمان، وهو حارس للفيلا التي تعمل بها أطياف وتجسد شخصيتها الفنانة ريم رؤوف ضمن الأحداث.

الفنان فراس سعيد

يجسد الفنان فراس سعيد شخصية حازم وهو شقيق الفنانة عائشة بن أحمد ضمن أحداث الحكاية، ويحاول مساعدة نور محمود ليعود لزوجته من جديد بعد الأزمة التي مروا بها.

مؤمن نور

يظهر الفنان مؤمن نور بشخصية "مالك"، وهو يعيش في قصر بعيدًا عن ضوضاء المدينة، والقصر يكون مسكون، ويعيش رفقة الفنانة ريم رؤوف، والفنان محمد عبد العظيم.

مسلسل 55 مشكلة حب

الحكاية الرابعة من مسلسل "55 مشكلة حب"، هي حكاية «روحى فيك» للنجمة عائشة بن أحمد وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة ON الفضائية، وعبر منصة Watch It الإلكترونية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

أبطال حكاية روحي فيك

يشارك في بطولة حكاية "روحي فيك" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم عائشة بن أحمد، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسي، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، ومن إخراج المخرج الأردني محمد لطفى.