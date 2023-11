رابع حكايات “55 مشكلة حب”.. مؤلف “روحى فيك”: قصة رومانسية مليئة بالرعب والإثارة

أيام قليلة تفصلنا عن طرح حكاية «روحى فيك» المكونة من 10 حلقات ضمن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، المقرر طرحها يوم الأحد المقبل على شبكة قنوات ON الفضائية وعبر منصة Watch it الإلكترونية.

الحكاية الرابعة «روحي فيك» بطولة النجمة عائشة بن أحمد وآخرين، وقصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان فى أولى تجاربه الدرامية ومن إخراج الأردنى محمد لطفى.

وقال السيناريست أحمد عثمان في تصريحات صحفية، إن حدوتة «روحي فيك» مليئة بالمواقف الرومانسية التي تتخللها أحداث مثيرة ومرعبة.

وأضاف عثمان: قصة الحكاية تدور حول ألغاز محيرة تكشفها الحلقات أثناء المشاهدة، مشيرًا إلى أنها تضع المشاهد فى حالة من الترقب المستمر لمعرفة أحداثها التالية.

وأشاد عثمان برؤية المخرج محمد لطفى الذى أضاف للعمل عمقًا جديدًا من جميع النواحى الفنية، التى تجذب الرؤية البصرية لها ليزداد بريق منتجها النهائى، لا سيما أيضًا، بخلاف قيادته وإدارته المحنكة وبصمته الفريدة طوال مدة التصوير وغيرها.

وأضاف عثمان أن نجوم وصناع حكاية «روحي فيك»، يواصلون خلال هذه الأيام تصوير المشاهد الداخلية والخارجية المتبقية، فى عدد من أماكن التصوير للانتهاء من سرد أحداث الحدوتة.

وأعرب عثمان عن سعادته، بأن كواليس العمل ممتعة مع جميع الكاست، وهو يتعاون معهم لأول مرة ويتشرف بالعمل معهم، واصفًا؛ بأنهم الشباب المحترفون فى عالم الفن لهذا الجيل.

وتعرض حكاية «روحي فيك» من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 8 مساء وتعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء وتعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it.

جدير بالذكر أن حكاية «روحي فيك» بطولة كل من النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، محمد كيلاني، فراس سعيد، سمر مرسى، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبدالعظيم، ريم رءوف وآخرين وظهور عدد من ضيوف الشرف، وهى من قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

حكاية «روحي فيك» هى رابع حكايات مسلسل «55 مشكلة حب» والأخيرة وذلك بعد أن طرحت الحكاية الثالثة التى حملت عنوان «عيشها بفرحة» والذى انتهى أمس عرض آخر حلقاتها، وهى من بطولة النجمة هبة مجدى وهانى عادل ورانيا منصور وآخرين ومن إخراج ألبير مكرم.

فكرة مسلسل «55 مشكلة حب» مأخوذة عن كتاب «55 مشكلة حب» للدكتور الراحل مصطفى محمود والذى يحمل نفس الاسم، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منها 10 حلقات بأبطال مختلفين تعرض على مدار أسبوعين، وهو من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبدالعاطى وإشراف عام ماجد جاب الله، وتحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.