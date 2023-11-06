ريم رؤوف لـ"الدستور": قبلت الدور في "روحي فيك" لحبي أدوار الرعب

تحمست الفنانة ريم رؤوف لدورها الجديد والمختلف عليها وهي شخصية "أطياف" في الحكاية الرابعة "روحي فيك"، من مسلسل 55 مشكلة حب، والمأخوذ عن كتاب الدكتور مصطفي محمود والذي حمل الاسم ذاته، متابعًة: "بمجرد ما قرأت السيناريو لم اتردد لحظة في قبول الدور خاصًة أنني أحب أدوار الرعب وأفضل مشاهدتها".

وعن تفاصيل شخصيتها، تابعت الفنانة ريم رؤوف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "انا بظهر بشخصية مربية للفنان مؤمن نور، وحقيقي هي شخصية جديدة ومختلفة في الدراما المصرية، ووافقت عليها لأني من محبي أعمال الرعب والإثارة، واتابع هذه الأعمال بشكل مستمر".

وعن المختلف في الشخصية، قالت: "انا وانا بحضر للشخصية حسيت برعب في حياتي بعيدًا عن التمثيل، وأصبحت بخاف أوقات على الرغم من إن الكلمة هذه ليست في قاموسي نهائيًا"، مشيدًة بتفاصيل حكاية "روحي فيك" قائلًة: "هناك جزء خاص بالتكنولوجيا أيضًا، فعلًا عمل مختلف".

وأعربت الفنانة ريم رؤوف عن سعادته الكبيرة بعد عرض الحلقة الأولى من حكاية “روحي فيك”، والتي حققت نجاح كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وحصدت الكثير من المشاهدات عبر منصة واتش ات watch it الرقمية.

حكاية "روحي فيك"

يُجدر الإشارة إلى أن حكاية "روحي فيك" مكوّنة من 10 حلقات، وتعرض على شاشة قناة ON من الأحد إلى الخميس على مدار أسبوعين.

وتذاع على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

يشارك في بطولة حكاية "روحي فيك" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم عائشة بن أحمد، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسي، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، ومن إخراج المخرج الأردني محمد لطفى.

تفاصيل حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وإشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين، وتعرض على مدار أسبوعين على قناتي ON وon دراما ومنصة watch it الرقمية.