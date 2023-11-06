الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس بولس المعترف

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى القديس بولس المعترف رئيس أساقفة القسطنطينية، وبهذه المناسبة أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال خلالها إنه وُلد بولس في تسالونيكي في أواخر القرن الثالث، أو أوائل القرن الرابع للميلاد. جاء القسطنطينية يافعًا، ولم يلبث أن انضمّ إلى خدّام الكنيسة فيها. أبدى منذ أول عهده بالخدمة تمسّكًا بالإيمان القويم اقترن بالصلابة والتقوى والطهارة في المسرى والوداعة. وقد سامه البطريرك ألكسندروس، وفي وقت قصير نسبيًا، شمّاسًا ثم كاهنًا وكانت عينه عليه.

خلافته للبطريرك

و لمّا شعر البطريرك بدنو أجله في العام 336 م، سُئل بمَن يشير خلفًا فكان جوابه: إذا رغبتم في راعٍ فاضل وصاحب إيمان قويم وعلم جزيل فعليكم بمكدونيوس الشمّاس. فما أن فارق البطريرك حتى جرى اختيار بولس. ولكن كان هذا إيذانًا بعهده لم يعرف خلاله طعم الراحة لأنّ ما لحقه من الافتراء والتنكيل والأضطهاد من الآريوسيّين، لم يتوقف، وكان هو ثابتاّ راسخًا شامخًا كالطود، رمزًا للإيمان القويم، حتى الموت. خمس مرات أُبعد عن كرسيّه وشعبه وأربع مرّات عاد.

ثلاث مرات لجأ إلى رومية. مرّتان أخذ بالحيلة وقيّد بالسلاسل واقتيد إلى المنفى. والشعب وقف بجانبه في مواجهة الدولة التي آزرت اتباع آريوس، لا سيما الأمبراطور قسطانس. وكم من صدام دموي حصل بسببه بين المؤمنين والعسكر حتى إنّ الدولة لم تعد تجرؤ على اتخاذ أي تدبير علني ضدّ بولس مخافة ردّ الفعل الشعبي. وقد كانت المواجهة ضارية أحيانًا إلى درجة أنّ قائدًا أوفده قسطانس لواد ما اعتبره فتنة، اسمه هرمجان، انقضت عله الجموع وقتلته وجرّت جثته في الشوارع وأحرقت منزله.

كل ذلك زاد من حقد الآريوسيين على بولس، كما زاد من سعي الأمبراطور إلى التخلص منه بكل الطرق الممكنة. وما كان ليحتمله، أحيانًا، مرغمًا لأن الأمبراطور قسطان، سيّد الأمبراطورية في الغرب وأخ الأمبراطور البيزنطي قسطانس، وكان يستعمل نفوذه، لدى أخيه، لإعادة بولس إلى كرسيّه. ولا شك أن لبابا روما يوليوس دوره في ذلك. ومما عمله أنّه دعا إلى مجمع في سرديكا (347م) أدان فيه الأساقفة الآروسيين وطلب إعادة الأساقفة إلى كراسيهم.

و لكن، بقيت الأمور تتقلّب إلى أن جرى نفي بولس إلى كوكوزا، في أقاصي أرمينية، إلى حيث سيِنفى أيضًا القدّيس يحنا ذهبيّ الفم، بعد نصف قرن تقريبًا. وفي كوكوزا تحمل بولس الجوع والعطش والتعب ولهب الشمس. أخيرًا، فيما كان، مرّة، يقيم الذبيحة الإلهية، دخل عليه الآريوسيين وخنقوه. وكان ذلك في العام 351 م.

ثم إنّه جرى نقل رفات القدّيس بولس إلى القسطنطينية في أيام الإمبراطور ثيودوسيوس الكبير (381م). بعد ذلك سطا عليها الصليبيون ونقلوها إلى البندقية في العام 1236 م، حيث ما تزال إلى اليوم.

الكنيسة القبطية الكاثوليكية القديس بولس المعترف رئيس أساقفة القسطنطينة الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني

مواد متعلقة

رئيس أساقفة "الأسقفية" يثبت أعضاء جدد خلال زيارته لكنيسة الظهور ببورسعيد

الأنبا عمانوئيل يلتقي مع الأخوات الراهبات بإيبارشية طيبة

المطران عطا الله حنا: تصريح وزير إسرائيلي برمى قنبلة نووية على غزة جريمة

الجمعة.. بابا الروم الأرثوذكس يضع حجر أساس كنيسة العاصمة الإدارية الجديدة

تحل ذكراها اليوم.. من هي الطوباوية ماريا كارميلا فييل فيراندو؟

حدث في مثل هذا اليوم.. تكريس كنيسة الشهيد يوليوس الأقفهصي كاتب سير الشهداء

من هو القديس بطرس فرنسيس نيرون الكاهن والشهيد الذي يحتفل به الكاثوليك؟

"الكاثوليكية" تحيي ذكرى الطوباويّة تريزا مانجانييلو من الرهبنة الثالثة الفرنسيسكانية

الأكثر قراءة

قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة أحد شركاء حمزة زوبع

أحمد فتوح فى الأهلى.. سيناريوهات "المارد الأحمر" لحسم صفقة ظهير الزمالك

"فلتت من عشماوي".. رأي المفتي ينقذ قاتلة طبيب الساحل من حبل المشنقة

محمد صبحي ينعي والدة المخرج أدهم مدحت صالح بكلمات رقيقة

إيهاب جلال يستقيل من تدريب الإسماعيلي.. هل وافق مجلس إدارة النادي؟

"كان بيسب أمي وفضحنا بين الجيران".. القصة الكاملة لقتل مراهق شقيقه بدار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

افراط لا تفريط

عبد الرحيم طايع

طَرَف من المساعدات المصرية لغزة

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

لواء. محسن الفحام

الاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات

منى رجب

مصر تقف شامخة على كل المستويات.. دعمًا للقضية الفلسطينية

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية