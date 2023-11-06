الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هل يتدخل الجهاز الفنى للمنتخب فى أزمة محمد صبحى وأحمد فتوح مع الزمالك؟

أحمد فتوح
أحمد فتوح

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني أن الجهاز الفني لم يتواصل مع أى مسئول بالزمالك بشأن أزمة أحمد فتوح ومحمد صبحي.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني لن يتدخل في المشاكل التأديبية التي تقع بين اللاعبين وأنديتهم؛ لأنه أمر لا يخص الجهاز الفني للمنتخب، رغم أن اللاعبين من العناصر الأساسية للمنتخب.

الزمالك يقرر إيقاف فتوح وصبحي والزناري 

وأصدر مجلس إدارة الزمالك بيانًا، أمس، بشأن ثلاثي الزمالك أحمد فتوح ومصطفي الزناري ومحمد صبحي، وجاء البيان كالتالي:

إعلاءً للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لأي سبب، وفي ضوء ما ثبت بمذكرة الكابتن عبدالواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول أن اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة- قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل، وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقًا للوائح "فيفا".

وأكمل: وعرض أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع، وتوجيه الشكر إلى أوسوريو ومساعده وكابتن مدحت عبدالهادي، وتعيين كابتن معتمد جمال مدربًا عامًا وقائمًا بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.

يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب يعلن، خلال الساعات المقبلة، عن قائمة مباراتي جيبوتي وسيراليون فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراتي منتخب مصر مع جيبوتي وسيراليون 

وتقام مباراة جيبوتي يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة، و19 من الشهر نفسه أمام سيراليون، على أن تقام المباراة بليبيريا. 

وكان روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطنى، قد اختار 9 لاعبين محترفين بشكل مبدئي استعدادًا لمباراتي جيبوتي وسيراليون، هم محمد صلاح ومحمد النني وطارق حامد وحمدي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا ومصطفى محمد ومحمد شريف وعمر مرموش.

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