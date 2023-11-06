شكوك حول لحاق بيلينجهام بمباراة ريال مدريد وبراجا في دوري أبطال أوروبا

تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق الانجليزي جود بيلينجهام، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، بمباراة فريقه المقبلة بدوري أبطال أوروبا.

وتعرض بيلينجهام للإصابة في الكتف بمباراة فريقه أمس أمام رايو فاليكانو بالجولة الـ12 لبطولة الدوري الإسباني، والتي نانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.



وأفادت شبكة "ذا أثلتيك"، بأن بيلينجهام خضع للفحص الطبي صباح اليوم والتي أظهرت الإصابة في الكتف ولكن لم يحسم الموقف النهائي من مشاركته في المباراة المقبلة حتى الآن.

ويلتقي ريال مدريد نظيره سبورتنج براجا، يوم الأربعاء المقبل في العاشرة مساءً، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، وخلفه فريق نابولي الإيطالي برصيد 6 نقاط.

ومن المقرر أن يقرر أنشيلوتي والجهاز الطبي لريال مدريد غدًا، ما إذا كان سيشارك في المباراة أم لا.

وشارك بيلينجهام في 14 مباراة بقميص فريق ريال مدريد منذ انضمامه لصفوف الفريق، وسجل 13 هدفًا وصنع 3 لزملائه في الفريق.

وبدأ بيلينجهام مسيرته ضمن صفوف شباب نادي برمنجهام سيتي تحت 18 عامًا، وانتقل للفريق الأول بالنادي في صيف 2019 ولعب موسمًا قبل أن ينضم لنادي بروسيا دورتموند الألماني في صيف 2020 وقضى 3 مواسم مع الفريق قبل أن ينضم لريال مدريد.

ومثّل بيلينجهام المنتخب الانجليزي في مختلف المراحل العمرية للناشئين، قبل أن يتم تصعيده للمنتخب الأول وشارك في أولى مبارياته 12 نوفمبر 2020 وكانت أولى مشاركاته ضد منتخب أيرلندا في مباراة ودية انتهت بفوز انجلترا بثلاثة أهداف دون رد، وشارك بيلينجهام في 17 دقيقة.



ولعب لاعب وسط ريال مدريد الإسباني 27 مباراة مع المنتخب الانجليزي الأول وسجل هدفين وصنع 5 لزملائه.