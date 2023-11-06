مدرب ريال مدريد: لست قلقًا من الأداء أمام رايو فاليكانو

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أنه ليس قلقًا من أداء فريقه أمام رايو فاليكانو، مشيرًا إلى أن الفريق خلق العديد من الفرص.

وتعادل ريال مدريد مع رايو فاليكانو أمس في مباراة الجولة الـ12 لبطولة الدوري الإسباني سلبيًا بدون أهداف.

وقال أنشيلوتي في تصريحات عقب المباراة:"أنا لست قلقًا، حاولنا التسجيل بعدة طرق ولكنها لم تنجح، أي شخص يعرف ذلك العالم يدرك أن تلك الأمور تحدث، الشيء الأهم هو أن تثق حتى النهاية".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق جيرونا المتصدر، وتفصله نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثالث.



جود بيلينجهام فشل في التسجيل في 4 مباريات مع ريال مدريد، لم يحقق الفريق الفوز في 3 منها، بسؤال أنشيلوتي عن هذا التأثير أجاب: "لدينا العديد من مصادر الخطورة غير بيلينجهام، لم يصنع الخطورة أمام رايو فاليكانو ولكننا خلقنا العديد من الفرص عن طريق فالفيردي وخوسيلو ورودريجو، افتقدنا القليل من الدقة".

وعن إصابة بيلينجهام، أجاب: "الفريق الطبي سيقيم حالة بيلينجهام، لا أعتقد أن الأمر سيكون خطيرًا وآمل أن يكون متاحًا مع الفريق يوم الأربعاء".

ويستضيف ريال مدريد نظيره سبورتنج براجا البرتغالي، يوم الأربعاء المقبل في العاشرة مساءً، ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وعن استمرار غياب أردا جولر، قال: "لم يكن هذا الوقت المناسب للاعتماد عليه لأنه كان هناك الكثير من الكرات العالية في المباراة، علينا التحلي بالهدوء وأنا متأكد أنه سيلعب قريبًا".



وأردف: "أفضل الفوز على برشلونة والتعثر أمام رايو فاليكانو".

واستطرد:" كان يتوجب علينا الاستفادة من الجناح الأيمن أكثر قليلًا لأن في العديد من المواقف الخطيرة تركوا هذا الجناح، لقد سارت الأمور على هذا النحو في العديد من المواقف".