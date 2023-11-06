انطلاق دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية لمجموعة مدينة حلايب بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر عن انطلاق فعاليات التصفيات التمهيدية لدوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية والساحات الرياضية في (خماسى كرة القدم) تحت شعار "دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية"، بمحافظة البحر الأحمر وتحديدًا من مدينة حلايب، والذى تنظمه الإدارة المركزيه للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بوزارة الشباب والرياضة.

وتقام فعاليات دوري الساحات الشعبية برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.



وأكدت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، أن دورى الساحات الشعبية يأتى في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة للعمل على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وتشجيع المنافسة بين أطفال وشباب الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بالمحافظة.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة في بيان له، أن الدورى يهدف إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وحث المجتمع على ممارسة الرياضة، حيث يأتي ذلك ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، والعمل على جعلها أسلوب حياة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعمل على تشجيع المواطنين علي ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة.



وتقام بطولة الساحات الشعبية بالبحر الأحمر من خلال مجموعات بالمدن المختلفة، حيث أقيمت مبارايات الجولة الأولى لمجموعة حلايب والتي تضم فرق (مانشستر سيتي - ليفربول - أرسنال - استون فيلا - مانشستر يونايتد - تشيلسي - نيوكاسل).



FB_IMG_1699267430995

FB_IMG_1699267425106