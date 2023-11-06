مدير تعليم العاصمة يوجه بضرورة تسجيل غياب الطلاب أولًا بأول

تفقد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة، التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية بمدرسة الشهيد يسرى عميرة التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية.

استقبله أمل الهوارى مديرعام الإدارة، وحسن شومان مدير المدرسة، وتابع الصف الأول والثاني الثانوي، واطمأن على سير الامتحانات الشهرية، وأوصى أبنائه الطلاب بالحضور والمواظبة حرصًا على مستقبلهم، وضرورة ممارسة الأنشطة التربوية المختلفة لخلق جيل قادر على الإبداع والإبتكار .

كما تابع مدير المديرية، حجرة نادى اليونسكو وتفعيل مسرحة المناهج بتميز وإبداع، كما تابع نشاط المكتبة، وشجع الطلبه على أهمية ممارسة القراءة والاشتراك فى كافة مسابقات المكتبة واثراء معلوماتهم بصورة دائمة متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح والتميز.

توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب

وأشاد موسي، بحسن سير العملية التعليمية، وتضافر كافة الجهود لتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب داخل المدرسة وجعلها بيئة تعليمية جاذبة، وتقديم كافة أوجه الرعاية لأبنائنا الطلاب وكذا إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، حفاظًا على سلامة الطلاب والتأكيد على نظافة المدرسة من الداخل، وتوفير المطهرات والمنظفات، والتهوية الجيدة داخل الفصول .

كما وجه وكيل أول الوزارة، بضرورة تسجيل غياب الطلاب أولًا بأول، والتأكيد على عدم مغادرة المدرسة إلا بعد تأكد الإشراف اليومي من إنصراف جميع الطلاب وإحكام غلق باب المدرسة بعد إنتهاء اليوم الدراسي ومراجعة عوامل الأمن والسلامة وإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق إنتظام وإستقرار العملية التعليمية، وكذلك تحديد يوم من كل أسبوع لمقابلة أولياء الأمور وحل مشكلاتهم

وتستمر اختبارات شهر أكتوبر 2023 وهي نظام التقييم الجديد المتبع من وزارة التربية والتعليم لصفوف النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي فيما عدا الشهادة الاعدادية والصف الثالث الثانوي.

ويتم حساب نتيجة اختبارات أكتوبر ضمن نتيجة امتحانات نصف العام وكذلك اختبارات نوفمبر التي سُتجرى في اخر اسبوع من الشهر.