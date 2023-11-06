رومانو: ميليتاو يقترب من توقيع عقد جديد مع ريال مدريد حتى 2028

اقترب البرازيلي إيدير ميليتاو، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، من تمديد عقده مع النادي خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط ميليتاو بعقد مع ريال مدريد ممتد حتى 30 يونيو 2025.

وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس المختص بالانتقالات، فإن إيدير ميليتاو سيوقع عقدًا جديدًا مع ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

ونجح ريال مدريد في تمديد عقود لاعبيه فينسيوس جونيور ورودريجو خلال الأسبوعين الماضيين وربطهما بالفريق لفترة طويلة وبشرط جزائي بلغت قيمته مليار يورو.



وأكد رومانو أن ميليتاو سيوقع عقده الجديد مع ريال مدريد قريبًا، وسيمتد حتى يونيو 2028، مشيرًا إلى أن إدارة النادي أتمت الاتفاق مع لاعبها منذ عام مضى.

شرط جزائي

ومن المقرر أن يتم وضع شرط جزائي في عقد ميليتاو بقيمة مليار يورو، مثلما حدث مع زملائه فينسيوس ورودريجو.

وأعلن نادي ريال مدريد إصابة ميليتاو بالرباط الصليبي في أغسطس الماضي، ومن المقرر أن يستمر غيابه حتى شهر مارس المقبل.



وأفاد فابريزيو رومانو أن فريدريكو فالفيردي وإدواردو كامافينجا، لاعبي الفريق، سيوقعان على عقود جديدة خلال الفترة المقبلة.

إيدير ميليتاو بدأ مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي ساو باولو البرازيلي وانتقل من فريق تحت 17 عامًا بالنادي لفريق تحت 20 عامًا في يناير 2016، وفي يناير من العام التالي صعد للفريق الأول بالنادي ولعب له عام ونصف قبل أن ينضم لفريق بورتو البرتغالي في صيف 2018، وبعد موسم واحد انضم لريال مدريد.



ومنذ انضمامه لريال مدريد، شارك إيدير ميليتاو في 143 مباراة وسجل 11 هدفًا وصنع 5 لزملائه، من أصل 227 مباراة لعبها طوال مسيرته وسجل 19 هدفًا وصنع 10.



ومثل ميليتاو المنتخب البرازيلي الأول للمرة الأولى في 12 سبتمبر 2018، وأولى مشاركاته كانت في مباراة ودية ضد منتخب السلفادور والتي انتهت بفوز البرازيل بخماسية نظيفة، ومنذ ذلك الحين شارك في 30 مباراة وسجل هدفين.