ريال مدريد يعلن إصابة ميليتاو بتمزق فى الرباط الصليبى الأمامى

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم، إصابة مدافعه البرازيلي إيدير ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي.

وأكد النادي في بيانه الرسمي، بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا إيدير ميليتاو، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى وسيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة.

إصابة ميليتاو بالصليبي هي الثانية في صفوف الفريق خلال أسبوع، بعد تعرض البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق بنفس الإصابة منذ أيام في التدريبات.

ميليتاو خرج بالدقيقة 50 من زمن الشوط الثاني متأثرًا بإصابته أمام أتلتيك بلباو، في اللقاء الذي انتهى بهدفين لصالح الميرنجي في مستهل مشواره بالليجا.