الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتابع استعدادات المعدات والسيارات للتعامل مع الأزمات بالأميرية

جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة بحي الأميرية

تابع الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة اصطفاف المعدات الهندسية والمركبات بحى الأميرية، ورافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة.

وأجرى الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة، متابعة للتأكد من جاهزية السيارات وصلاحيتها وبيان مدى كفاءتها بشكل كامل لتسهيل عملية التعامل السريع مع الأزمات.
 

المتابعة المستمرة بشكل يومي لحالة المعدات

 

وشدد نائب محافظ القاهرة على المتابعة المستمرة بشكل يومي لحالة المعدات والسائقين وضرورة الحفاظ عليها وإجراء أعمال الصيانة الدورية لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة لمجابهة الأزمات.

 

وتابع الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ، جولته الميدانية بنطاق حى الأميرية بمرافقة رئيس الحى والأجهزة المعاونة
وذلك لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية ببعض شوارع الحى، مؤكدا متابعة تنفيذ خطة الرصف وتطوير شوارع الحى طبقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

 

وفى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واصل صباح اليوم الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ، جولاته الميدانية بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل وتفقد حالة النظافة ورفع كفاءة الشارع، وتابع أعمال إصلاح محبس مياه بشارع سمير الصاوي بحى الزيتون.

 

جولة نائب محافظ القاهرة بحي الأميرية
جولة نائب محافظ القاهرة بحي الأميرية
جولة نائب محافظ القاهرة بحي الأميرية
جولة نائب محافظ القاهرة بحي الأميرية
جولة نائب محافظ القاهرة بحي الأميرية
جولة نائب محافظ القاهرة بحي الأميرية
جولة نائب محافظ القاهرة بحي الأميرية
جولة نائب محافظ القاهرة بحي الأميرية
حي الأميرية حي الزيتون نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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