الأنبا عمانوئيل يلتقي مع الأخوات الراهبات بإيبارشية طيبة

التقى الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بالأخوات الراهبات بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية، بالأقصر.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، ثم رحب المطران بالأخوات الراهبات الجدد، مقدمًا كلمات الشكر لجميع الراهبات، اللواتي خدمن بالإيبارشية، وانتقلن للخدمة في أماكن أخرى.

التأكيد على ضرورة عيش المسيرة السينودسي

وعرض الأب المطران، جولة لأهم أخبار الكنيسة الجامعة أهمها، ختام سينودس الأساقفة للكنيسة الكاثوليكية، خلال أكتوبر الماضي، مؤكدًا ضرورة عيش المسيرة السينودسية، داخل الكنيسة، كما أشار إلى أهمية دور شخص في ذلك.

وتابع راعي الإيبارشية، لا يوجد كتاب صدر عن المسيرة السينودسية، بل هي مسيرة عيش، ومساحة، تعاش داخل كنائسنا، نحيا، ونقرر سويًا.

عرض أبرز الأنشطة الكنسية خلال الصيف الماضي

وعرض نيافة المطران ما تم من أنشطة كنسية مختلفة بالإيبارشية، خلال الصيف الماضي، من مؤتمرات لجميع المراحل السنية، وندوات، ورياضات روحية، وتكوينية لكافة الفئات العمرية، مختتمًا كلمته بأهمية وجودنا المسيحي الكاثوليكي، خاصة في التعليم المسيحي في مدارسنا.

تضمن الاجتماع أيضًا إرشادًا روحيًا، ألقاه الأب فرنسيس نظمي الفرنسيسكاني بعنوان "الرحمة الإلهية"، انطلاقًا من سفر المزامير.

من جهة اخرى، نظم خدام وخادمات نشاط التعليم المسيحي، ببازيليك العذراء سيدة السلام، بشرم الشيخ، نشاطا خاصًا للمخدومين، للاحتفال بعيد جميع القديسين، تحت عنوان: "طوبى للرحماء لأنهم يرحمون".

وتدرب المخدومون على تقديم سيرة شفيع، أو شفيعة الفصل، أمام الفصول الأخرى، انطلاقًا من فكرة: كيف عاش هذا القديس، أو هذه القديسة أعمال الرحمة؟

جاء ذلك بمشاركة الأب إرميا نشأت، راعي البازيليك، حيث تم عرض أهم اللحظات في حياة القديس بيو، القديس شربل، القديسة تريزا الطفل يسوع، بالإضافة إلى القديسة ريتا.

وفي الختام، قدم فصل الملائكة عرضًا حول "بشارة الملاك جبرائيل لزكريا الكاهن وللعذراء مريم وللقديس يوسف".