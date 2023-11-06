محمد سلطان في لقاء مع "العسومي": سنقدم تقرير شامل بالانتهاكات الإسرائيلية للمحكمة الجنائية

شارك النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالاجتماع التنسيقي بين وفدي البرلمان العربي والبرلمان المصري بحضور رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي إحدى الأزمات الإنسانية الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا غير مسبوق على قطاع غزة وسط صمت دولي.

المجتمع الدولي يغض الطرف عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

وأضاف النائب محمد سلطان، في كلمته بالاجتماع، أن المجتمع الدولي يغض بصره عن الانتهاكات الإسرائيلية الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يواجه حرب إبادة، موضحا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك كافة المواثيق الدولية وتضرب بها عرض الحائط، حيث تستخدم الأسلحة المحرمة الدولية وتقصف بها المدنيين العزل.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن منظمات حقوق الإنسان الدولية تكيل بمكيالين فلا تتحرك أمام هذه المجازر والانتهاكات الوحشية التي تمارس بحق الأشقاء في غزة، مؤكدا على أهمية التكاتف العربي والتعاون مع المنظمات الحقوقية العربية من أجل الدفع بهذا العدوان وحماية المدنيين الأبرياء.

وأكد النائب محمد سلطان، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أتم الاستعداد للتعاون مع البرلمان العربي رصد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوثيقها وتنظيمها في ملف لتقديمها لمحكمة المحكمة الدولية، مشيدا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودعمها للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى.

وكان وفدا من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عقد اجتماعا برئيس البرلمان العربي عادل العسومي أمس الأحد، وذلك لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي إحدى الأزمات الإنسانية الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي.

بحضور أعضاء لجنة حقوق الإنسان، وسط تأكيد على أن الأوضاع في قطاع غزة تستدعي العمل العربي المشترك للتصدي لها، والتواصل المستمر مع كافة برلمانات العالم لكشف الحقائق، وعرض ما يحدث من قبل سلطات الاحتلال من جرائم حرب واستهداف للمدنيين والنساء والأطفال.