الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حقوقيون: انتهاكات الاحتلال فى غزة تجاوزت كل الخطوط الحمراء

انتهاكات الاحتلال
انتهاكات الاحتلال تتواصل

تواصل قوات الاحتلال انتهاك المعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة عبر استهدافها النساء والأطفال والمستشفيات والمدارس ودور العبادة في قطاع غزة.

وقال الأمين العام للجمعية النرويجية للعدالة والسلام في أوسلو طارق عناني، إن جرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين تجاوزت كل الخطوط.

وأضاف عناني لـ"الدستور"، أن على الأمم المتحدة فتح تحقيق في الأسباب الجذرية التي فجرت موجة العنف لضمان عدم تكراره، لا سيما أن أحداث يوم 7 أكتوبر هي نتيجة سنوات طويلة من الانتهاكات التي مارستها سلطات الاحتلال دون مساءلة أو محاسبة.

وشدد على ضرورة التحرك الدولي والضغط على سلطات الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، فضلًا عن الوقف الفوري لإطلاق النار، وتطبيق مبدأ النسبية والتناسب في العمليات العسكرية في القطاع.

توثيق جرائم الاحتلال

من ناحيته، أكد رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان أحمد فوقي، أن الدعم المطلق الذي منحه قادة الدول الكبرى إلى إسرائيل تحت مزاعم حق الرد على هجمات حماس، تسبب في انتهاك القانون الدولي، نتيجة عدم وضع أي اعتبار أو خطوط حمراء لحماية المدنيين.

أضاف فوقي لـ"الدستور"، أن هذا الدعم تسبب في فرض حصار جماعي على قطاع غزة وتحويل القطاع إلى أكبر سجن مفتوح في العالم، ويعرض أهل القطاع إلى جريمة إبادة جماعية.

وأشار إلى أنه جرى توثيق مقتل أكثر من 8 آلاف شخص أغلبهم من النساء والأطفال، كما جرى توثيق ارتكاب القوات الإسرائيلية هجمات غير قانونية وغارات جوية عشوائية تسببت فى مقتل آلاف المدنيين، ترقى إلى اعتبارها جرائم حرب. 

وأكد فوقي على ضرورة تكثيف العمل الجماعي المشترك بغرض إلزام جميع الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار بموجب قرار عاجل من مجلس الأمن الدولي في إطار البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وفتح ممرات إغاثة عاجلة تتضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة المحاصرين.

وشدد على أهمية إلزام سلطات الاحتلال بوقف الحصار وضمان إمداد قطاع غزة بالمستلزمات الحيوية من ماء ووقود وكهرباء ودواء دون أي شرط، حفاظًا على حياة المدنيين. وكذا مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل في جميع الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، وضمان تقديم الجناة للمحاسبة تحقيقًا للعدالة الجنائية. 

الاحتلال قوات الاحتلال المدنيين غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

عاجل.. المقاومة الفلسطينية: دمرنا 22 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين

ما الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية؟

فظائع غزة تُفقد إسرائيل تعاطف الشارع الأوروبى والأمريكى

الانتهاكات الجسيمة فى غزة تقلب الرأى العام العالمى ضد أمريكا وإسرائيل

500 صحفى عربى يطالبون بتحقيق دولى فى جرائم الاحتلال فى قطاع غزة

هل أثر القرار العربى فى الأمم المتحدة على حرب غزة؟

المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية: يجب أن نفعل شيئًا لوضع حد للكارثة فى غزة

مدعى المحكمة الجنائية الدولية: الالتزام بالقانون ليس انتقائيًا ونحقق فى كل المعلومات الواردة إلينا

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الأزهر الشريف بشأن مجزرة جباليا التى ارتكبها الكيان الصهيونى الإرهابى

عاجل.. تفاصيل فتح معبر رفح البرى غدًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

عاجل.. المقاومة الفلسطينية: دمرنا 22 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين

محافظ شمال سيناء يكشف مصير الفلسطينيين الذين يدخلون مصر للعلاج بعد شفائهم

عاجل.. تظاهرات أمام معبر رفح تنديدًا بالمجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"