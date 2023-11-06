الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مشاورات بين الحكومة الألمانية والولايات بشأن الهجرة وتكاليف اللاجئين

الهجرة
الهجرة

تعقد الحكومة الألمانية الاتحادية اليوم الاثنين، مشاورات مع الولايات الألمانية حول تمويل تكاليف اللاجئين وتقليل عدد طالبي اللجوء.

وسيركز المؤتمر الذي طال انتظاره أيضا على موضوعات مثل زيادة تمويل التذاكر المخفضة للنقل العام في ألمانيا، وخفض البيروقراطية عبر تسريع عمليات التخطيط والموافقة، وإصلاح المستشفيات.

تكاليف استقبال اللاجئين

وفيما يتعلق بالهجرة، تدخل الولايات في مفاوضات مع الحكومة الاتحادية بتوقعات مالية عالية ومطالب بسن قواعد دائمة وتتهم الولايات الحكومة الاتحادية بالرغبة في تخفيض حصتها في تحمل تكاليف استقبال اللاجئين من 3.75 مليار يورو هذا العام إلى 1.25 مليار يورو العام المقبل، وهو أمر لا تقبله الولايات. 

وفي قرار صدر في منتصف أكتوبر الماضي طالبت الولايات بمعدل دعم ثابت قدره 1.25 مليار يورو وما لا يقل عن 10 آلاف و500 يورو لكل مهاجر.

txt

سلطة فلسطينية أم قوة متعددة الجنسيات.. الجارديان تطرح سيناريوهات الحكم في غزة بعد الحرب

إجراء مشاورات مطولة

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر أولا بحضور رؤساء حكومات الولايات الستة عشر في ديوان المستشارية ببرلين ظهر اليوم، ثم تتواصل المشاورات في وقت لاحق اليوم بحضور المستشار أولاف شولتس. ومن المتوقع إجراء مشاورات مطولة.

المستشار الألماني أولاف شولتس

وفي وقت سابق، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تفاؤله حيال التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية والولايات، بخصوص توزيع تكاليف الهجرة القادمة إلى ألمانيا.

وفي تصريحات لصحيفة "مانهايمر مورغن"، قال شولتس إن لقاء الحكومة الاتحادية والولايات غدًا سيدور حول تقديم دعم آخر من برلين للولايات، وأردف: أنا متفائل بأننا سنتفق أيضًا في المسائل المالية، مشيرًا إلى أن إيواء اللاجئين ودمجهم مهمة تخص الدولة ككل.

وأضاف شولتس: يجب أن نسرع وتيرة الإجراءات بحيث يتم إنهاء كل من إجراءات اللجوء وإجراءات التقاضي من الدرجة الأولى في غضون ستة أشهر.

وقال شولتس: في الوقت الراهن يأتي إلى ألمانيا عدد كبير جدًا من الناس بشكل غير نظامي، ولفت إلى أن الكثير من هؤلاء لم يحصلوا على تصريح بالبقاء في جمهورية ألمانيا الاتحادية، لأنهم لم يتمكنوا من إثبات أسباب حاجتهم إلى الحماية، وطالب بإعادة هؤلاء إلى أوطانهم.

ورأى شولتس أن الهجرة القادمة إلى ألمانيا بشكل منتظم لا يمكن أن تنجح، إلا إذا أعدنا هؤلاء الذين لا يمكنهم البقاء هنا إلى أوطانهم بشكل منتظم بنفس القدر.

الحكومة الألمانية اللاجئين الولايات الألمانية تمويل استقبال اللاجئين المستشار أولاف شولتس

مواد متعلقة

عمان تطالب بتشكيل محكمة دولية لجرائم الاحتلال الإسرائيلى فى غزة

حظر أنشطة "حماس" و"صامدون للدفاع عن الأسرى" فى ألمانيا

ارتفاع أرباح لوفتهانزا خلال الربع الثالث من 2023

استقرار إنتاج النفط لدول "أوبك" مع مخاوف من اضطراب الإمدادات

جماعة الحوثى تنشر مشاهد إطلاق صواريخ وطائرات درونز على مواقع فى إسرائيل

ألمانيا تدين عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد التجمعات السكنية فى غزة

نقص العمالة فى ألمانيا يدفع الشركات للاستعانة بالجيش طلبًا للأيدى العاملة

سلطنة عُمان تدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم جباليا فى قطاع غزة

الأكثر قراءة

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

بعد قليل.. إعادة محاكمة الفنانة نسرين طافش في قضية شيكات بدون رصيد

عاجل.. وصول غواصة أمريكية من طراز أوهايو إلى منطقة الشرق الأوسط

الرئيس السيسى يستقبل رئيس جمهورية جنوب السودان

الهلال الأحمر تكشف عن حجم المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطينى

وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل إلى المحكمة استعدادا للحكم عليهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

لواء. محسن الفحام

الاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات

منى رجب

مصر تقف شامخة على كل المستويات.. دعمًا للقضية الفلسطينية

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية