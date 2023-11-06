الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار سحب ملفات وظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة لدفعة 2023 لليوم الثالث

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

لليوم الثالث على التوالى يستقبل نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة بالزمالك، المتقدمين لسحب ملف طلب وظيفة مندوب مساعد وذلك نظير مبلغ قدره ألف ومائتان جنيه مصرى.

وحددت هيئة قضايا الدولة، موعد 4 نوفمبر لبدء سحب ملفات التقديم لقبول طلبات تعيين جديدة فى وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023، ويستمر استقبال المتقدمين خلال الفترة من يوم 4 إلى 16 نوفمبر.

شروط التعيين

ويشترط للتعيين فى هذه الوظيفة الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، بالإضافة إلى ما يلي:

1- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

 

2- ألا يزيد عمره عن ( 30 ) سنة فى تاريخ نشر هذا الإعلان.

 

3- أن يجتاز بنجاح كافة الاختبارات التى تجرى له فى هذا الشأن.

 

4- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بقضايا الدولة.

 

5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة.

 

هيئة قضايا الدولة الزمالك وظيفة مندوب مساعد سحب ملفات التقديم

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