رئيس مدينة الزينية بالأقصر يوجه بسرعة الانتهاء من المشروعات القومية

عقد العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية بمحافظة الأقصر، اجتماعا مع الشركات المنفذة لمشروع الصرف الصحي بمركز ومدينة الزينية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمناقشة ما تم الانتهاء منه من الأعمال.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لسير اعمال المشروعات القومية.

وشدد رئيس مركز ومدينة الزينية، على سرعة النهو للمشروع مع التنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء منها وفقًا للحداول الزمنية المقررة وذلك للتجهيز لرصف الطرق الرئيسية بالمركز والقري التابعة، وأيضا سرعة البدء فى أعمال الدفع النفقى لمعدية السكة الحديد حيث تم التواصل مع مدير هندسة السكة الحديد بأسوان المهندس عماد ميخائيل لسرعة إنهاء موقف تصريح تهدئة القطار والذى بدوره تواصل مع المهندس المسئول بشركة المقاولون العرب فرع البحر الأحمر لإرسال التصريح المالي فورا لتسهيل استخراج تصريح التهدئة.

وجرى إرسال المطلوب وقت الاجتماع وذلك بحضور حجازي النحاس نائب رئيس المركز وحنان محمد يوسف سكرتير عام المركز ورؤساء القرى ومدير التخطيط بالمركز والمهندس عبد الله بكرى مدير التنفيذ للهيئة القومية للصرف الصحى والمهندس وائل حجاجي مدير مشروعات الأقصر فرع البحر الأحمر المقاولون العرب والمهندس أحمد لطفي المشرف على المشروع بالمقاولون العرب والمهندس طارق بسطا عبد الموجود مهندس تنفيذ شركة جبالكو والمهندس وليد محمد تنفيذ شركة جبالكو ومهندس عاشور فوزي مدير الطرق بالمركز.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على سرعة نهو أعمال توصيل خط قطر 250 مم لمسافة 105 متر طرد وسيب من عمارات الزينية بحرى وحتى محطة رفع الزينية قبلي تنفيذ المقاولون العرب كذلك أعمال توصيل خط طرد 450 مم بطول 70 مترا من محطة العشي لمحطة الصعايدة وغرف التهوية المتبقية تنفيذ شركة جبالكو كما تم التنبيه علي الشركات المنفذة بتغطية جميع الغرف لسلامة المواطنين وخاصة طلبة وطالبات المدارس وكبار السن.

رئيس مدينة الزينية والاجتماع

رئيس مدينة الزينية والاجتماع