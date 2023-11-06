الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 7 سنوات لسائق وعاطل سرقا منزلا بالإكراه في البحيرة

حبس متهم
حبس متهم

قضت  محكمة جنايات دمنهور، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، عما أسند إليهما، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الأبيض والذخائر المضبوطين، لاتهامهما بالسرقة بالإكراه، وذلك  حضوريا للمتهم الأول " ي.ا.ي" وغيابيا للثاني  و" أ.ا.ي".

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر محمد عبده الوصيف رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد محمد مدكور، والمستشار تامر محمد عتمان، والمستشار أحمد عبد المولي ابراهيم، وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10444 لسنة 2023 جنايات المحمودية، بقيام المتهمين وبحوزتهما أسلحة بسرقة المجني عليها "م.س.س" بمحل سكنها.

وتبين أنه على إثر بلاغ من المجني عليها "م.س.س" ربة منزل، بتعرض مسكنها للسرقة ليلا، بعد قيام المتهمين "ي.ا.ي" سائق و"ا.ا.ي" عاطل، بكسر باب مسكنها، وكذلك كسر باب غرفة نومها وسرقة منقولات مسكنها.

 ودلت التحريات إلي قيام المتهمين بارتكاب الواقعة، مستخدمين في جريمة السرقة أسلحة وذخائر ليلا للقيام بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها.

محكمة جنايات دمنهور السرقة بالإكراه جنايات المحمودية

مواد متعلقة

حقن مجهري.. سيدة تخلع زوجها في محكمة الأسرة

أولى جلسات طعن المتهمين بقتل صيدلى حلوان أمام محكمة النقض 12 مايو

الأكثر قراءة

بعد قليل.. إعادة محاكمة الفنانة نسرين طافش في قضية شيكات بدون رصيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

عاجل.. وصول غواصة أمريكية من طراز أوهايو إلى منطقة الشرق الأوسط

الهلال الأحمر تكشف عن حجم المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطينى

وزير خارجية لبنان الأسبق: رفض الرئيس السيسى مخطط التهجير ضمانة كبيرة للقضية الفلسطينية

الرئيس السيسى يستقبل رئيس جمهورية جنوب السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

لواء. محسن الفحام

الاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات

منى رجب

مصر تقف شامخة على كل المستويات.. دعمًا للقضية الفلسطينية

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية