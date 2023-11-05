قرار جديد ضد متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر، باستعجال تفريغ هواتف ومحادثات شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وذلك تمهيدا لإحالة المتهمين للمحاكمة.

البداية عندما تم ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرور بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية").

بمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.