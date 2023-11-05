الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار جديد ضد متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر

متهمين
متهمين

أمرت نيابة مدينة نصر، باستعجال تفريغ هواتف ومحادثات شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وذلك تمهيدا لإحالة المتهمين للمحاكمة. 

البداية عندما تم ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرور بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية").

بمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

نيابة مدينة نصر تفريغ هواتف الاتجار غير المشروع النقد الأجنبي السوق المصرفي خارج السوق المصرفي وزارة الداخلية

مواد متعلقة

حبس جواهرجي يروج الهيروين في الزمالك

تجديد حبس المتهمين بسرقة المعدات والأدوات من موقع تحت الإنشاء بالتجمع

استمرار حبس عاطلين لاتهامهم بترويج المواد المخدرة بالمرج

استمرار حبس عصابة سرقة حديد تسليح من موقع تحت الإنشاء بالشروق

استمرار حبس المتهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر فى مدينة بدر

الأكثر قراءة

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

الزمالك يستقر على إقالة أوسوريو: مَن يقود الفريق أمام بيراميدز؟

حدث غريب في الكعبة.. جن داخل الحرم المكي (فيديوجراف)

عمرو موسى يدعو لإبلاغ الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"تصريح إسرائيل النووى"

أنقذوا أطفال غزة.. الشعوب الأوروبية تنتفض ضد حكوماتها اعتراضًا على دعمها المجازر الصهيونية

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال على جبهتى غزة ولبنان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

محمد رفعت

هنا مصر.. قلب العروبة النابض!

لواء.حمدى البطران

مصر عطاء لا ينقطع لفلسطين

سارة الشلقاني

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية

نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المحتجزين لدى حماس