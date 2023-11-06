الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء إعلان نتائج اختبار شهر أكتوبر لصفوف النقل بالمدارس

أرشيفية
أرشيفية

بدأت المدارس فى إعلان نتائج اختبارات شهر أكتوبر، لصفوف النقل، الابتدائي والإعدادي والثانوي، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، بضرورة إعلان نتائج امتحانات الشهر للطلاب وتعريف أولياء الأمور بمستوى أبنائهم فى الاختبارات.

وتعلن النتائج للطلاب من خلال معلم الفصل فى المدارس، من خلال إرسال الشهادات لولي الأمر، للاطلاع عليها، حيث أن الهدف من الامتحانات هو معرفة نقاط القوة والضعف لدى المتعلم ومدى تحقيقه واكتسابه لنواتج التعلم الخاصة بمنهج شهر أكتوبر.

تقييمات شهر أكتوبر لصفوف النقل

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن غياب الطالب عن تقييمات شهر أكتوبر لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى يحرم الطالب من درجة الامتحان، موضحة أن الطالب يحصل على الدرجة الأعلى فى تقييمات شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبل وتضاف هذه الدرجة إلى درجات الطالب فى امتحان الفصل الدراسي الأول الذى سينطلق فى يناير 2024، مؤكدة أن اختبار شهر أكتوبر يعقد خلال اليوم الدراسى فى زمن يعادل حصة دراسية لكل مادة وفق الجدول المعلن عنه.

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نظام اختبارات شهر أكتوبر

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه خلال امتحانات شهر أكتوبر سيكون اليوم الدراسي كاملًا، وسيعقد الامتحان في الحصة (الثالثة والرابعة).

كما نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه ممنوع انصراف الطالب من المدرسة خلال امتحانات شهر أكتوبر إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه ممنوع أيضًا تواجد أولياء الأمور داخل المدرسة خلال فترة امتحانات شهر أكتوبر إلا للضرورة القصوى.

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كما تم التأكيد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة حضور الطلاب في امتحانات شهر أكتوبر بالزى المدرسي، ويمنع الزي المخالف.

وبدأ العام الدراسي الحالي 2023/2024، يوم 30 سبتمبر الماضي.

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