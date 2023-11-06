الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

للاشتباه بارتكابهم أعمال عنف.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 23 فلسطينيا في القدس الشرقية

القدس
القدس

كشفت تقارير إخبارية إسرائيلية اليوم الاثنين، أن قوات الأمن ألقت القبض على 23 فلسطينيا بالقدس الشرقية للاشتباه بارتكابهم أعمال عنف.

أعمال عنف خلال احتجاجات

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الشرطة الإسرائيلية قولها، إن قوات الأمن ألقت القبض على 23 شخصا في القدس الشرقية للاشتباه بارتكابهم أعمال عنف خلال احتجاجات، ونشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تؤيد العنف والإرهاب.

 اعتقال الناشطة الفلسطينية عهد التميمي

وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه تم إلقاء القبض أيضا، على الناشطة الفلسطينية الشهيرة عهد التميمي، بتهمة التحريض على الإرهاب.

هجوم وقع بالقرب من مركز شرطة شاليم

وفي وقت سابق، أصيبت شابة 20 عاما بجروح خطيرة وشاب 20 عاما بجروح طفيفة، في هجوم وقع بالقرب من مركز شرطة شاليم بالبلدة القديمة في شرق القدس، بحسب ما ورد في تقرير أولي تلقته خدمة "نجمة داوود الحمراء" الإسرائيلية للإنقاذ، اليوم الاثنين.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن فريق خدمة نجمة داوود الحمراء، قدم للشابة والشاب العلاج الطبي على الفور، ثم تم نقلهما إلى المستشفى في القدس.

txt

"الصحة الفلسطينية": استشهاد شاب وإصابة 3 برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية

 نتنياهو ينفي الربط بين احتجاج جنود الاحتياط في جيش الاحتلال وقرار "حماس" تنفيذ عملية طوفان الأقصى

وفي وقت سابق، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، أنه ربط بين احتجاج جنود الاحتياط في جيش الاحتلال وقرار حركة "حماس" تنفيذ عملية طوفان الأقصى الشهر الماضي.

وكتب نتنياهو على حسابه على موقع "إكس": بدأت حماس عملية الحرب علينا لأنها تريد قتلنا جميعا وليس بسبب أي جدال داخلنا، وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.

وأصدر مكتب نتنياهو بيانا قال فيه "خلافا لما نشر، لم يقل رئيس الوزراء بأي حال من الأحوال إن رفض جنود الاحتياط هو الذي دفع حماس إلى مهاجمة إسرائيل.

دوافع حركة حماس

وكانت القناة 12 الإسرائيلية ووسائل إعلام أخرى، قد أفادت بأن "نتنياهو"، قال إنه قد تكون هناك حاجة للتحقق مما إذا كانت الاحتجاجات ضد حكومته منذ أشهر، وشارك فيها جنود احتياط قالوا إنهم يرفضون استئناف الخدمة، تضاف إلى دوافع حركة "حماس" لتنفيذ هجومها على إسرائيل الشهر الماضي.

بدوره، قال بيني جانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، إن على نتنياهو سحب تصريحاته، وكتب على منصة "إكس": التهرب من المسؤولية "وتوزيع الاتهامات المزعومة"، في وقت الحرب يشكل ضربة للبلاد.

القدس الشرقية أعمال عنف الإرهاب العنف شرطة شاليم شرق القدس

مواد متعلقة

العاهل الأردنى فى زيارة إلى بروكسل لبحث التطورات فى غزة

رئيس الوزراء العراقي: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية

لليوم الـ31 من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على غزة

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

العاهل الأردنى يؤكد رفضه لأى محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة

بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية

الأكثر قراءة

بعد قليل.. إعادة محاكمة الفنانة نسرين طافش في قضية شيكات بدون رصيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

عاجل.. وصول غواصة أمريكية من طراز أوهايو إلى منطقة الشرق الأوسط

الهلال الأحمر تكشف عن حجم المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطينى

وزير خارجية لبنان الأسبق: رفض الرئيس السيسى مخطط التهجير ضمانة كبيرة للقضية الفلسطينية

الرئيس السيسى يستقبل رئيس جمهورية جنوب السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

لواء. محسن الفحام

الاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات

منى رجب

مصر تقف شامخة على كل المستويات.. دعمًا للقضية الفلسطينية

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية