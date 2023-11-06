للاشتباه بارتكابهم أعمال عنف.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 23 فلسطينيا في القدس الشرقية

كشفت تقارير إخبارية إسرائيلية اليوم الاثنين، أن قوات الأمن ألقت القبض على 23 فلسطينيا بالقدس الشرقية للاشتباه بارتكابهم أعمال عنف.

أعمال عنف خلال احتجاجات

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الشرطة الإسرائيلية قولها، إن قوات الأمن ألقت القبض على 23 شخصا في القدس الشرقية للاشتباه بارتكابهم أعمال عنف خلال احتجاجات، ونشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تؤيد العنف والإرهاب.

اعتقال الناشطة الفلسطينية عهد التميمي

وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه تم إلقاء القبض أيضا، على الناشطة الفلسطينية الشهيرة عهد التميمي، بتهمة التحريض على الإرهاب.

هجوم وقع بالقرب من مركز شرطة شاليم

وفي وقت سابق، أصيبت شابة 20 عاما بجروح خطيرة وشاب 20 عاما بجروح طفيفة، في هجوم وقع بالقرب من مركز شرطة شاليم بالبلدة القديمة في شرق القدس، بحسب ما ورد في تقرير أولي تلقته خدمة "نجمة داوود الحمراء" الإسرائيلية للإنقاذ، اليوم الاثنين.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن فريق خدمة نجمة داوود الحمراء، قدم للشابة والشاب العلاج الطبي على الفور، ثم تم نقلهما إلى المستشفى في القدس.

نتنياهو ينفي الربط بين احتجاج جنود الاحتياط في جيش الاحتلال وقرار "حماس" تنفيذ عملية طوفان الأقصى

وفي وقت سابق، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، أنه ربط بين احتجاج جنود الاحتياط في جيش الاحتلال وقرار حركة "حماس" تنفيذ عملية طوفان الأقصى الشهر الماضي.

وكتب نتنياهو على حسابه على موقع "إكس": بدأت حماس عملية الحرب علينا لأنها تريد قتلنا جميعا وليس بسبب أي جدال داخلنا، وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.

وأصدر مكتب نتنياهو بيانا قال فيه "خلافا لما نشر، لم يقل رئيس الوزراء بأي حال من الأحوال إن رفض جنود الاحتياط هو الذي دفع حماس إلى مهاجمة إسرائيل.

دوافع حركة حماس

وكانت القناة 12 الإسرائيلية ووسائل إعلام أخرى، قد أفادت بأن "نتنياهو"، قال إنه قد تكون هناك حاجة للتحقق مما إذا كانت الاحتجاجات ضد حكومته منذ أشهر، وشارك فيها جنود احتياط قالوا إنهم يرفضون استئناف الخدمة، تضاف إلى دوافع حركة "حماس" لتنفيذ هجومها على إسرائيل الشهر الماضي.

بدوره، قال بيني جانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، إن على نتنياهو سحب تصريحاته، وكتب على منصة "إكس": التهرب من المسؤولية "وتوزيع الاتهامات المزعومة"، في وقت الحرب يشكل ضربة للبلاد.