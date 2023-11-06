الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عماد سعد حمودة: أين العالم من تهديدات الاحتلال بإلقاء غزة بقنبلة نووية؟

عماد سعد حمودة
عماد سعد حمودة

حذر النائب عماد سعد حمودة، عضو مجلس النواب، من تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، المنتمي لحزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، والتي طرح خلالها إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة كأحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة.

رغبة واضحة في إبادة الشعب الفلسطيني 
وقال "سعد"، في تصريحات صحفية له اليوم، إن هذا التصريح يؤكد بكل وضوح الرغبة الإسرائيلية في إبادة الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرًا إلى أن هذا التصريح المتطرف استكمالًا لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

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أين العالم أمام الإرهاب الإسرائيلي؟

وتساءل عضو مجلس النواب: "أين دول العالم والغرب الذين يدينون الإرهاب ويتشدقون بالدفاع عن إسرائيل ليل نهار، ويصفون المقاومة الفلسطينية في نفس الوقت بالإرهاب؟!"، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري ضد هذا التصريح الذي يهدد العالم بأسره ويفتح الباب أمام حرب عالمية ثالثة.

وأشار النائب عماد سعد حمودة، إلى أنه يجب وقف الانتهاكات وجرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والذي ينذر بإبادة جماعية للشعب الفلسطيني.

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انتهاك علني لجميع المواثيق الدولية 

ولفت "حمودة" إلى أن المجتمع الدولي أثبت أنه عاجزًا أمام قوة الاحتلال الإسرائيلي، الذي ينتهك في العلن جميع المواثيق والقوانين الدولية.

يذكر أن وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو قد أعلن عن احتمالية قيام جيش الإحتلال الإسرائيلي بضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وذلك خلال مقابلة إذاعية مع إذاعة صوت باراما اليمينية المتطرفة، وو خلالها، سأله المذيع: "الوزير إلياهو إذا كان وفقا لطريقتك في غزة، ولا يوجد غير المتورطين، ولا يجب إدخال مساعدات إنسانية، فمن جهتك غدًا في الصباح، وفقًا لرؤيتك، كنا سنلقي ما يسمى بالقنبلة النووية على كل غزة، نسويها بالأرض ونصفي كل من عليها، سيكون كل شيء على ما يرام؟".

ورد إلياهو بالإجابة: "هذه طريقة.. وهناك طريقة أخرى أن نفحص ما المهم لهم، ما هو الذي يخيفهم، ما الذي يخلق لهم الردع القادم، فأنت حين تقتلهم.. هم لا يخافون من الموت لابد أن نذكر ذلك، هم يرسلون أبناءهم للموت، إنه لا يفعل بهم أي شىء.

قنبلة نووية ضرب غزة بالنووي المجتمع الدولي قطاع غزة النائب عماد سعد حمودة

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