اليوم.. نهاية الحق في توزيع كوبون "ممفيس للأدوية"

ينتهي خلال جلسة البورصة اليوم الإثنين، الحق في التوزيع النقدي لكوبون شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال.

وأضحت البورصة، في بيان، اليوم، أنه تقرر توزيع كوبون ممفيس للأدوية رقم (19) بواقع جنيهين للسهم الواحد وذلك بدءًا من 9 نوفمبر المقبل.

يشار إلى أن ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية حققت أرباحًا بلغت 90.43 مليون جنيه خلال العام المالي من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 74.08 مليون جنيه في العام المالي السابق.

أعلنت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 22% خلال العام المالي 2022-2023.

وأوضحت القوائم المالية لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق أرباح بنحو 90.43 مليون جنيه خلال العام المالي، من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 74.08 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وحققت مبيعات شركة ممفيس للأدوية، 664 مليون جنيه، خلال العام المالي الماضي، مقابل 551.26 مليون جنيه مبيعات خلال العام المالي السابق له.