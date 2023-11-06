الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اليوم.. نهاية الحق في توزيع كوبون "ممفيس للأدوية"

ممفيس للأدوية
ممفيس للأدوية

ينتهي خلال جلسة البورصة اليوم الإثنين، الحق في التوزيع النقدي لكوبون شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال.

وأضحت البورصة، في بيان، اليوم، أنه تقرر توزيع كوبون ممفيس للأدوية رقم (19) بواقع جنيهين للسهم الواحد وذلك بدءًا من 9 نوفمبر المقبل.

يشار إلى أن ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية حققت أرباحًا بلغت 90.43 مليون جنيه خلال العام المالي من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 74.08 مليون جنيه في العام المالي السابق.

أعلنت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 22% خلال العام المالي 2022-2023.

وأوضحت القوائم المالية لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق أرباح بنحو 90.43 مليون جنيه خلال العام المالي، من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 74.08 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وحققت مبيعات شركة ممفيس للأدوية، 664 مليون جنيه، خلال العام المالي الماضي، مقابل 551.26 مليون جنيه مبيعات خلال العام المالي السابق له.

ممفيس للأدوية الدواء القابضة للأدوية قطاع الأعمال العام قطاع الاعمال

مواد متعلقة

ارتفاع خسائر "راكتا" بنسبة 30.8% خلال الربع الأول من 2023 - 2024

البورصة تُعلن موعد نهاية حق توزيع كوبون "مصر للألومنيوم"

عمومية "مصر للفنادق" تُقرر توزيع أسهم مجانية وتعديل النظام الأساسي للشركة

أرباح "كيما" تقفز إلى 1.2 مليار جنيه خلال 2022 - 2023

البورصة تفحص قيد أسهم زيادة رأسمال "آراب للتنمية والاستثمار"

أرباح "الإسكندرية لتداول الحاويات" تقفز إلى 4.3 مليار جنيه خلال 2022 - 2023

في افصاح للبورصة..أرباح «الشمس للإسكان» تتراجع إلى 71 مليون جنيه خلال 2023

الأكثر قراءة

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

بعد قليل.. إعادة محاكمة الفنانة نسرين طافش في قضية شيكات بدون رصيد

عاجل.. وصول غواصة أمريكية من طراز أوهايو إلى منطقة الشرق الأوسط

الهلال الأحمر تكشف عن حجم المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطينى

وزير خارجية لبنان الأسبق: رفض الرئيس السيسى مخطط التهجير ضمانة كبيرة للقضية الفلسطينية

موعد شهر رمضان 2024.. وعيدي الفطر والأضحى 2024/1445

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

لواء. محسن الفحام

الاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات

منى رجب

مصر تقف شامخة على كل المستويات.. دعمًا للقضية الفلسطينية

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية