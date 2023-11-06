سيدة تخلع زوجها لتحويله سيارتها الخاصة لـ"أوبر"

تقدمت سيدة ثلاثينية بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بخلعه بعد مشاجرات ومشاكل كثيرة نشبت بينهم لتحويله سيارتهم الخاصة لأوبر للعمل عليها.

وقالت "نسمة م" في دعواها: تزوجته وسافرنا للعمل بالسعودية وقضينا 13 سنة من عمرنا في الغربة حرمت فيهم من كل متع الحياة، وحرمت من توديع والدي عند وفاتهم، وعملت معلمة في إحدى المدارس الخاصة هناك لنضع الجنيه على الجنيه ونتمكن من العودة لبلدنا وعمل مشروع خاص يمكننا من العيش منه عيشة مستقرة وكريمة.

وتابعت الزوجة: قبل نزولنا لمصر بفترة قام زوجي بشراء سيارة من السعودية وإرسالها لمصر، لكن شقيقه طمع فيها مستغلا سفرنا للخارج وبدون علمى عرض على زوجي أخذ السياره له وامتلاكها بمقابل مادي بسيط جدا وبالتقسيم، ولأنه شقيقه الأصغر لم يعترض زوجي، وقام بإعطاءه السيارة دون الرجوع لي نهائيا، وفور عودتنا لمصر اكتشفت بعدم وجود السيارة وعلمت حينها بأنه قام ببيعها لشقيقه برخص الثمن.

وأضافت: نشبت بيننا مشاجرات كثيرة لإرجاع السيارة لكنها انتهت بالفشل، واضطررت لشراء سيارة مستعملة لنتمكن من التحرك بها.

تابعت الزوجة: كل أموال غربتنا انتهت فى شراء قطعة أرض وبناء منزل عليه لنا ولأبنائنا، وتطورت المشاكل بيننا أكثر لعدم إيجاده فرصة عمل مناسبة ورفضه أخذ ميراثه من أشقاءه لفتح مشروع خاص به ولم يجد أمامه سوى السيارة التى قمت بشرائها بأموالى لأخذها والعمل عليها أوبر.

واستطردت: طلبت منه إرجاع السيارة من شقيقه رفض فرفضت أنا أيضا ترك سيارتى له للعمل عليها فانهال على بالضرب المبرح وقام بطردى من منزل الزوجية وأخذ السيارة عنوه برغم أنها ملكى.