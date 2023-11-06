الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الغد": تكثيف لقاءات أمانات الحزب مع المواطنين لاستعراض إنجازات الرئيس بكافة المجالات

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحزب وضع خطة متكاملة لتنظيم عملية دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، بالتنسيق مع كافة أمانات الحزب في المحافظات، وذلك من خلال تنظيم عدد من الندوات التي تعقد بصفة دورية في كثير من الأمانات بعدد من المحافظات تضم حضور عدد من المواطنين ومسؤولي الأمانة، وذلك لاستعراض حجم الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية خلال حكم الرئيس في الفترتين.

 توضيح حجم الطفرة التنموية التي حدثت في فترة وجيزة للمواطنين

وأكد  رئيس حزب الغد، في تصريحات خاصة، أن الحزب يعتمد في دعمه للرئيس على استعراض الإنجازات في كافة المجالات، وتوضيح لكافة المواطنين حجم الطفرة التنموية التي حدثت في فترة وجيزة، جعلت مصر الآن تقف على مشارف الجمهورية الجديدة، وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

ولفت إلى أن الحزب مستمر في عقد كثير من اللقاءات مع المواطنين، لا سيما البسطاء الذين هم بحاجة إلى توضيح الحقائق لهم ومواجهة لكافة حملات التشوية التي تبثها الجماعات الإرهابية على المواقع الالكترونية والقنوات الممولة للإرهاب، التي تستهدف دائما تشويه الإنجازات وتشكيك المواطن المصري في قيادته السياسية، مشيرا إلى أن هذه مهمة رئيسية لا بد التركيز عليها من أجل الحفاظ على وعي المواطن والتأكيد على إدراكه بكل ما يحدث حوله من تطورات وإنجازات.

وكانت لجنة التنمية البشرية بحزب الغد قد عقدت اجتماعها الشهرى، أول أمس، بحضور المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، واقترحت اللجنة إنشاء جهة رسمية عليا تتبع رئيس الجمهورية تعمل كمظلة مسؤولة عن تعظيم ثقافة الإنتاج.

 وتهدف هذه الجهة إلى تحجيم الفجوة بين النمو الاقتصادي والاستثمار البشري، وتكون مسؤولة عن بناء قواعد إنتاجية وتوطينها لزيادة معدلات التشغيل وتعزيز القدرات الإبداعية والممارسات المهارية، والتشجيع على خلق المساحة اللازمة لصياغة الإمكانيات البشرية وتكوين نوعيات فاعلة من الشباب المنتج والدفع بها لميدان الإنتاج.

حزب الغد رئيس حزب الغد المهندس موسي مصطفي موسي الانتخابات الرئاسية 2024 الرئيس السيسي

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