الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندوات تثقيفية وتوعوية بدمياط للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

أوقاف دمياط
أوقاف دمياط

وجّهت الدكتورة منال عوض، محافظ  دمياط، بالاستعداد للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام ١٠ و١١ و١٢ من شهر ديسمبر المقبل، وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الفعالة والإيجابية بالإدلاء بأصواتهم باعتباره حق يكفله الدستور وواجب وطني على كل مصري ومصرية،  حيث أطلق قطاع الثقافة ندوات بعدد من القرى لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات وأيضًا التأكيد على دور المرأة في المشاركة باعتبارها نصف المجتمع وتوعية أسرتها  بأهمية الإدلاء بأصواتهم.

كما أطلقت مديرية التربية والتعليم بدمياط عددًا من البرامج تهدف إلى تسليط الضوء حول أهمية المشاركة وأهم المشروعات القومية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة،  وتعزيز قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب.

واستمرت مديرية الأوقاف في عقد ندوات للتوعية بذلك، كما أطلقت الوحدات المحلية حملات إعلامية عبر حساباتها الرسمية لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والتأكيد على دور المواطن في استكمال مسيرة التنمية والبناء.

وأكدت محافظ  دمياط، استعداد كافة الجهات للانتخابات الرئاسية " ٢٠٢٤/٢٠٢٣"، المقرر انعقادها أيام ١٠ و١١و١٢ ديسمبر المقبل، حيث ترأس اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة،  اجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وممثلي عدد من الجهات، لمناقشة دور تلك الجهات في نشر الوعي بين المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية بالإداء بأصواتهم بالانتخابات.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على دور الوحدات المحلية في تنفيذ ذلك من خلال الاجتماعات والندوات الدورية، وأكد اللواء محمد همام على دور مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة وذلك لتوعية العاملين بتلك الجهات بالمشاركة في الانتخابات باعتباره واجب وطني.

 وأكد أن غرس قيم الانتماء وحب الوطن والمواطنة لدى الشباب وتعريفهم بالمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة وأيضًا توعيتهم بالمخاطر والتحديات التي تواجه الأمن القومي من خلال عقد حوار معهم لحمايتهم من أي أفكار متطرفة.

وأشار سكرتير عام المحافظة إلى أهمية دور الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة في تلك الخطة، مؤكدًا على دور المجلس القومي للمرأة المرأة لنشر الوعي بين السيدات على المشاركه بالانتخابات نظرًا لدورها الكبير والفعال بالمجتمع، هذا إلى جانب دورها لحث أسرتها على النزول للتصويت.

وأكد أيضًا على ضرورة تفعيل دور الصفحات الرسمية لكافة الجهات بالمحافظة للتوعية بأهمية المشاركة السياسية الفعالة بالعملية الانتخابية، والتأكيد على أنه حق يكفله الدستور وواجب وطنىيعلى كل مصري ومصرية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

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