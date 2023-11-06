الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى المحترفين.. الجمهورية شبين يستضيف لافيينا المتصدر والاتصالات يواجه أسوان

لافيينا فاز في أخر
لافيينا فاز في أخر مبارياته على دكرنس

يستضيف الجمهورية شبين بقيادة عصام شعبان، فريق لافيينا بقيادة أحمد عيد عبد الملك، ويحل أسوان بقيادة هشام زكريا ضيفا على الاتصالات بقيادة جمعة مشهور في الثانية والنصف عصر اليوم الإثنين، في الأسبوع السابع لمسابقة دوري المحترفين.

لافيينا يدافع عن الصدارة أمام شبين 

في ملعبه يستضيف الجمهورية شبين فريق لافيينا في مباراة مهمة للفريقين حيث يحتل الجمهورية شبين المركز الثامن عشر برصيد أربع نقاط من فوز واحد وتعادل و4 هزائم وسجل ثلاثة أهداف فقط في ست مباريات ودخل مرماه عشرة أهداف وخسر أخر مباراتين أمام القناة وبترول أسيوط ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة السابعة.

في المقابل ينفرد لافيينا بصدارة جدول دوري المحترفين برصيد 13 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة ويملك أقوى هجوم في الدوري برصيد 11 هدفا ودحل مرماه أربعة أهداف وحقق فوزا كبيرا في أخر مبارياته على دكرنس بثلاثة أهداف نظيفة ويسعى للفوز للاحتفاظ بالقمة في ظل المطاردة الشرسة من بتروجت والقناة وغزل المحلة ووادي دجلة وحرس الحدود وأبوقير للأسمدة.

يدير المباراة محمد طه ويساعده محمد مصطفى إسماعيل ووائل فتحي ومعهم حمد جابر حكما رابعا.

فريق الاتصالات

الاتصالات يصطدم بأسوان 

وفي ستاد السلام يحل أسوان ضيفا على الاتصالات الذي يتواجد في المركز الثاني عشر برصيد سبع نقاط من انتصارين وتعادل وثلاث هزائم وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه سبعة أهداف ولم يحقق الفوز في أخر اربع مباريات ومع منها نقطة واحدة فقط.

على الجانب الأخر يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد سبع نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل مرة واحدة وخسارة ثلاث مباريات وسجل ستة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف وحقق الفوز في مباراته الماضية على غزل المحلة بهدفين نظيفين وكانت المباراة الأولى لهشام زكريا الذي تولى المسئولية الفنية خلفا لحمدي حمدان.

يدير المباراة محمود منصور ويساعده عادل ماهر ومحمد القراقصي ومعهم طارق عبد السلام حكما رابعا.

دوري المحترفين الجمهورية شبين فريق لافيينا أسوان هشام زكريا

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