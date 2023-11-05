الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نانا أنتوي وحسام بركات يتصدران هدافي دوري المحترفين قبل مباريات الأسبوع السابع

نانا أنتوي
نانا أنتوي

تقاسم حسام بركات لاعب فريق بروكسي والغاني نانا أنتوى مهاجم طنطا صدارة هدافي دوري المحترفين قبل انطلاق مباريات الأسبوع السابع وسجل كل منهما خمسة أهداف.

وانفرد مصطفى سلطان نجم بتروجيت بالمركز الثاني في قائمة هدافي دوري المحترفين برصيد أربعة أهداف.

حسام بركات

7 لاعبين لكل منهم هدفين 

وتساوي سبعة لاعبين في المركز الثالث ولكل منهم ثلاثة أهداف وهم: عبد الرحمن فؤاد "بودي" لاعب الاتصالات والموريتاني أحمد سالم وحازم أبوسنة لاعبي لافيينا وأكرم عبد ربه مهاجم القناة وأحمد رأفت لاعب مصر المقاصة وأحمد حسني لاعب دكرنس وإسماعيل بامبا مهاجم بتروجت.

وسجل هدفين كل من محمود ممدوح وإبراهيم القاضي " حرس الحدود " ورجب مارو وخالد الاخميمي " غزل المحلة " وأنيكور أوين وعمرو عسلية " لافيينا " ومحمد عاطف " طنطا " ومحمد تامر شرقية ومحمد جمال بيبو " القناة " وعمار شرف الدين " بروكسي " ومحمود أجوجو " أبوقير للأسمدة " وأحمد خالد " بترول أسيوط " وأحمد الجوهري " النصر للتعدين " ويحيى زكريا " المقاصة " ويوسف أويا ومحمود دياسطي " وادي دجلة " ومعتز إبراهيم " دكرنس " ومحمود السيد " مكادي " وطه نادي وعمرو جمعة وأبو بكر سيلا " راية " ومحمد بهاء " الاتصالات ".

وسجل هدفا واحد كل من جابر سالم ومحمد ناجي جدو وأحمد كاستيلو وبلال جمال وحسام عرفات ومحمد مرسي "أسوان" وحامد خالد الجابري "حرس الحدود" ويوسف بيبو وأحمد طارق "غزل المحلة" ومحمود الحلواني "لافيينا" ومحمد حسام الشرخة "طنطا" وعماد الصواف وسايكو "القناة" ومصطفى الصفتي "بروكسي" ومحمد الكومي وأحمد عصام وإبراهيم جلال ومحمد مجدي "أبوقير للأسمدة" وأحمد أشرف ميسي وعبد الرحمن الخميسي ومصطفى صدفة وأحمد العربي "بترول أسيوط"وأحمد ممدوح ومحمود تايسون ومحمود نعيم "النصر للتعدين" وكريم جمال ببا وعبد الرحمن الزين " المقاصة " وعلي حسين ومؤمن عاطف "وادي دجلة".

وأحمد ماجد الدماطي "دكرنس" وإسلام فتحي وأحمد أيمن " النجوم " وحسين الحسيني وناصر الفار "مكادي" وأحمد مصطفى لالا  "راية" وإسلام صبحي وسيف شيكا وسليمان كوليبالي وعاشور شيكا "الاتصالات" ورشاد المتولي وأحمد الصعيدي" بتروجت " ومحمد جمال ومحمد عصام وباسم عادل "السكة الحديد" ومحمد سامي كالوشا ومحمود صلاح وطلبة محمد "الجمهورية شبين".

دوري المحترفين نانا أنتوي حسام بركات مصطفى سلطان محمد عاطف

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