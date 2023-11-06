الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العميد محمد فكرى يحكى لـ "الشاهد" مرحلة المفاوضات خلال حرب أكتوبر

العميد محمد فكري
العميد محمد فكري

قال العميد أركان حرب محمد فكري، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر: "خلال مرحلة المفاوضات بعد حرب أكتوبر بين مصر وإسرائيل بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في يناير 1974، وذلك كان بشأن عودة الأراضي المصرية أخرى، بدأ على الفور فض الاشتباك رقم 1 ثم رقم 2، وهذه المرحلة هي التي شعر فيها الجيش المصري أن القوات الإسرائيلية انهزمت تمامًا".

 

وأضاف "فكري" خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "كنا نراقب الأوضاع حينها من فوق جبل المر خلال تلك الفترة، وكان الجيش المصري يريد رفع الروح المعنوية للجنود المصريين، وكانوا المجندين من السويس يصعدون فوق الجبل ويغنون بطريقة السمسمية، احتفالا بانتصارنا على جيش العدو الإسرائيلي".

 

واستكمل: "الجيش المصري نفذ أيضًا ندوات للمجندين في تلك الفترة، وكان يحضرها رئيس أركان الفرقة 19، من أجل تصميم شعارات وميداليات للمجندين الذين سيتركون الجيش بعد انتهاء المفاوضات، تكريمًا لجهود المجندين الذي تواجدوا فوق جبل المر".

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