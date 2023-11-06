مستشفيات جامعة المنوفية تضع خطة لاستقبال مصابى أحداث غزة

وجهه الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، بضرورة رفع حالة الاستعداد لاستقبال الجرحى والمصابين بمستشفيات جامعة المنوفية والقادمين من غزة بعد تعرضهم للقصف على يد الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الفور تم وضع خطة واضحة ومعلنة في هذا الشأن، وذالك ضمن تنفيذ التوجيهات الرئاسية.

مستشفيات جامعة المنوفية تكشف خطة استقبال مصابي غزة

وكشف الدكتور محمد النعماني، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لموقع "الدستور"، عن الخطة التي وضعتها إدارة المستشفيات الجامعية لاستقبال أي حالات قادمة من غزة والتي لأجلها تم رفع درجة الاستعدادت القصوى داخل المستشفيات الجامعية.

وأكد رئيس مجلس إداة المستشفيات الجامعية بمحافظة المنوفية، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات بعد التوجيه الرئاسي والوزاري الذي تلقته الإدارة، ومن أهمها ما يلي:

1- تشكيل فريق عمل من الأقسام المعنية بالطوارئ (جراحة عامة - عظام - رعاية مركزة - مخ وأعصاب - قلب وصدر- تخدير).

2- المرور على طوارئ المستشفى والعنايات المركزة ووضع مسارات لتفعيل خطة الطوارئ واستقبال المصابين في حالة وصولهم.

3- تحديد جزء من السعة السريرية للطوارئ وأسرة العناية المتوسطة لاستقبال الحالات.

4- التنسيق لتوفير المستهلكات المتوقع زياة الطلب عليها (خيوط جراحية- شاش- قطن طبي- محاليل- أدوية طوارئ- وخلافه) في حالة البدء في استقبال الحالات.

5- تشكيل فريق طوارئ خارجي للتعامل مع الحالات في حالة الاستدعاء خارج المستشفى.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الدعم الطبي الكامل من منظومة الصحة بمصر لاستقبال جرحى ومصابي أحداث غزة.