الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 780 مرفقا عاما وسلخانة ومحطة صرف فى دمياط

محطة صرف صحي بدمياط
محطة صرف صحي بدمياط

قال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، إن إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية قامت بتكثيف الرقابة على أعمال صحة البيئة، حيث تم المرور على 780 من المرافق الصحية العامة التي تشمل المدافن والأسواق العامة والسلخانات والمجازر ومزارع الدواجن والمواشي وأيضا أعمال النظافة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وأيضًا تم معاينة عدد6 شكاوى، وتمت إزالة أسباب الشكوى، كما تم المرور على عدد 289 من المنشآت التعليمية في بداية العام الدراسي، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية لضمان صحة وسلامة الطلاب.

وفي مجال الرقابة على مياه الشرب، تم المرور على محطات الشرب وسحب عدد 1300عينة مياه مرشحة سواء عينات حقلية أومعملية، وأيضًا تم المرور على المدارس بالتزامن مع الانتظام بالدراسة وتم سحب 200 عينة مياه، بالإضافة إلى ذلك تم المرور على محطات غسيل الكلوي وسحب 40 عينة ومطابقتها للمعايير الصحية.

وفي مجال الرقابة على مياه الصرف الصحي تم المرور على عدد 18محطات معالجة الصرف الصحي، وتم سحب عينات غسيل المرشحات والصرف الصناعي بنحو 14عينة، وعدد العينات المسحوبة من مأخذ محطات الشرب 20، وعدد العينات المسحوبة من البحيرات4، وعدد عينات المصارف 15عينة، وتم مخاطبة الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

وقال  الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في  دمياط، إن الفرق المتنقلة لمبادرات الصحة العامة تقدم خدمات المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي وفحص وعلاج الأمراض المزمنة في قرى ومراكز محافظة دمياط.

دمياط صحة دمياط 100 مليون صحة 10 محطات معالجة أحداث دمياط

الأكثر قراءة

عاجل.. قوات فاجنر تعود للقتال فى أوكرانيا رسميا

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

الزمالك يستقر على إقالة أوسوريو: مَن يقود الفريق أمام بيراميدز؟

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال على جبهتى غزة ولبنان

عمرو موسى يدعو لإبلاغ الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"تصريح إسرائيل النووى"

عاجل.. 4 شهداء بينهم 3 أطفال فى غارة إسرائيلية استهدفت سيارة فى لبنان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

محمد رفعت

هنا مصر.. قلب العروبة النابض!

لواء.حمدى البطران

مصر عطاء لا ينقطع لفلسطين

سارة الشلقاني

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية

نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المحتجزين لدى حماس