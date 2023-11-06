فحص 780 مرفقا عاما وسلخانة ومحطة صرف فى دمياط

قال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، إن إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية قامت بتكثيف الرقابة على أعمال صحة البيئة، حيث تم المرور على 780 من المرافق الصحية العامة التي تشمل المدافن والأسواق العامة والسلخانات والمجازر ومزارع الدواجن والمواشي وأيضا أعمال النظافة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وأيضًا تم معاينة عدد6 شكاوى، وتمت إزالة أسباب الشكوى، كما تم المرور على عدد 289 من المنشآت التعليمية في بداية العام الدراسي، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية لضمان صحة وسلامة الطلاب.

وفي مجال الرقابة على مياه الشرب، تم المرور على محطات الشرب وسحب عدد 1300عينة مياه مرشحة سواء عينات حقلية أومعملية، وأيضًا تم المرور على المدارس بالتزامن مع الانتظام بالدراسة وتم سحب 200 عينة مياه، بالإضافة إلى ذلك تم المرور على محطات غسيل الكلوي وسحب 40 عينة ومطابقتها للمعايير الصحية.

وفي مجال الرقابة على مياه الصرف الصحي تم المرور على عدد 18محطات معالجة الصرف الصحي، وتم سحب عينات غسيل المرشحات والصرف الصناعي بنحو 14عينة، وعدد العينات المسحوبة من مأخذ محطات الشرب 20، وعدد العينات المسحوبة من البحيرات4، وعدد عينات المصارف 15عينة، وتم مخاطبة الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، إن الفرق المتنقلة لمبادرات الصحة العامة تقدم خدمات المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي وفحص وعلاج الأمراض المزمنة في قرى ومراكز محافظة دمياط.